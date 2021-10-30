ING Basketbol Süper Ligi: Galatasaray: 99 - Bursaspor: 84

ING Basketbol Süper Ligi’nin 6.
ING Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Galatasaray NEF, sahasında karşılaştığı Frutti Extra Bursaspor'u 99-84'lük skorla mağlup etti.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Mehmet Keseratar, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Duhan Köyiçi
Galatasaray: Trimble 24, Blackshear 22, Bost 20, Kravish 17, Sadık Emir Karaca 6, Purcell 4, Ege Arar 2, Okben Ulubay 2, Rıdvan Öncel 2, Eray Aydoğan, Ege Tan Yıldızoğlu
Başantrenör: Ekrem Memnun
Bursaspor: Freeman 24, Egemen Güven 13, Metin Türen 13, Andrews 12, Needham 8, Ömer Tutku Al 4, Hayes 4, Dudzinski 3, Onuralp Bitim 3, Yağızhan Selçuk
Başantrenör: Dusan Alimpijevic
1. Periyot: 28-25 (Galatasaray lehine)
Devre: 52-40 (Galatasaray lehine)
3. Periyot: 74-63 (Galatasaray lehine)
5 faulle çıkan: Needham (Bursaspor)