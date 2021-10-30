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ING Basketbol Süper Ligi: Galatasaray: 99 - Bursaspor: 84

ING Basketbol Süper Ligi’nin 6.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Galatasaray NEF, sahasında karşılaştığı Frutti Extra Bursaspor'u 99-84'lük skorla mağlup etti.



Salon: Sinan Erdem


Hakemler: Mehmet Keseratar, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Duhan Köyiçi


Galatasaray: Trimble 24, Blackshear 22, Bost 20, Kravish 17, Sadık Emir Karaca 6, Purcell 4, Ege Arar 2, Okben Ulubay 2, Rıdvan Öncel 2, Eray Aydoğan, Ege Tan Yıldızoğlu


Başantrenör: Ekrem Memnun


Bursaspor: Freeman 24, Egemen Güven 13, Metin Türen 13, Andrews 12, Needham 8, Ömer Tutku Al 4, Hayes 4, Dudzinski 3, Onuralp Bitim 3, Yağızhan Selçuk


Başantrenör: Dusan Alimpijevic


1. Periyot: 28-25 (Galatasaray lehine)


Devre: 52-40 (Galatasaray lehine)


3. Periyot: 74-63 (Galatasaray lehine)


5 faulle çıkan: Needham (Bursaspor)

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