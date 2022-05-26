ING Basketbol Süper Ligi Play-Off: Fenerbahçe Beko: 81 - Darüşşafaka: 82

ING Basketbol Süper Ligi Play-Off yarı final serisi ikinci maçında Darüşşafaka, deplasmanda Fenerbahçe Beko’yu 82-81 mağlup ederek seride durumu 1-1’e getirdi.
ING Basketbol Süper Ligi Play-Off yarı final serisi ikinci maçında Darüşşafaka, deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu 82-81 mağlup ederek seride durumu 1-1'e getirdi.
Üç galibiyete ulaşan takımın final vizesi alacağı play-off yarı final serisinde üçüncü karşılaşma 28 Mayıs Cumartesi günü 19.00'da Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda oynanacak.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Ali Serkan Emlek, Mehmet Karabilecen, Kaan Büyükçil
Fenerbahçe Beko: De Colo 24, Henry 2, Tarık Biberovic 9, Booker 4, Vesely 17, Melih Mahmutoğlu 15, Guduric 4, İsmet Akpınar 2, Metecan Birsen 3, Ahmet Düverioğlu 1, Şehmus Hazer
Başantrenör: Aleksandar Djordjevic
Darüşşafaka: Doğuş Özdemiroğlu 20, Caupain 9, Pineiro 4, Boothe 17, Olaseni 11, McCullough 6, Sinan Güler 4, Troy Selim Şav 6, Can Maxim Mutaf 3, Bora Yaşar 2
Başantrenör: Selçuk Ernak
1. Periyot: 27-15 (Fenerbahçe lehine)
Devre: 41-44 (Darüşşafaka lehine)
3. Periyot: 60-64 (Darüşşafaka lehine)