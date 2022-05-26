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ING Basketbol Süper Ligi Play-Off: Fenerbahçe Beko: 81 - Darüşşafaka: 82

ING Basketbol Süper Ligi Play-Off yarı final serisi ikinci maçında Darüşşafaka, deplasmanda Fenerbahçe Beko’yu 82-81 mağlup ederek seride durumu 1-1’e getirdi.

ING Basketbol Süper Ligi Play-Off yarı final serisi ikinci maçında Darüşşafaka, deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu 82-81 mağlup ederek seride durumu 1-1'e getirdi.


Üç galibiyete ulaşan takımın final vizesi alacağı play-off yarı final serisinde üçüncü karşılaşma 28 Mayıs Cumartesi günü 19.00'da Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda oynanacak.



Salon: Ülker Spor ve Etkinlik


Hakemler: Ali Serkan Emlek, Mehmet Karabilecen, Kaan Büyükçil


Fenerbahçe Beko: De Colo 24, Henry 2, Tarık Biberovic 9, Booker 4, Vesely 17, Melih Mahmutoğlu 15, Guduric 4, İsmet Akpınar 2, Metecan Birsen 3, Ahmet Düverioğlu 1, Şehmus Hazer


Başantrenör: Aleksandar Djordjevic


Darüşşafaka: Doğuş Özdemiroğlu 20, Caupain 9, Pineiro 4, Boothe 17, Olaseni 11, McCullough 6, Sinan Güler 4, Troy Selim Şav 6, Can Maxim Mutaf 3, Bora Yaşar 2


Başantrenör: Selçuk Ernak


1. Periyot: 27-15 (Fenerbahçe lehine)


Devre: 41-44 (Darüşşafaka lehine)


3. Periyot: 60-64 (Darüşşafaka lehine)

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