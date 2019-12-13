İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

ING Basketbol Süper Ligi'nde 12. hafta heyecanı

ING Basketbol Süper Ligi’nde 12.

ING Basketbol Süper Ligi'nde 12. haftanın perdesi Büyükçekmece Basketbol ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşma ile açılacak.


ING Basketbol Süper Ligi'nde 12. hafta heyecanı yarın ve 15 Aralık Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında Büyükçekmece Basketbol ile Galatasaray karşılaşacak. Bu hafta derbi heyecanı da yaşanacak ve Anadolu Efes Sinan Erdem Spor Salonu'nda Fenerbahçe ile mücadele edecek. İki takım bu hafta THY Euroleague'de karşı karşıya gelmiş, Efes parkeden galip ayrılmıştı. Hafta Bandırma BK - Afyon Belediyespor müsabakası ile sona erecek.


Basketbol Süper Ligi'nde 12. hafta programı şöyle:



Yarın


13.00 Arel Üni. Büyükçekmece Basketbol - Galatasaray


15.15 OGM Ormanspor - Tofaş


17.30 Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko


20.00 Bursaspor - Bahçeşehir Koleji



15 Aralık Pazar


13.00 Beşiktaş - Gaziantep Basketbol


15.15 Pınar Karşıyaka - Darüşşafaka


17.30 İTÜ BB - Türk Telekom


20.00 Bandırma BK - Afyon Belediyespor

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.