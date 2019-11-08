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ING Basketbol Süper Ligi'nde 7. hafta heyecanı

ING Basketbol Süper Ligi 7.

haftası Bahçeşehir Koleji-Pınar Karşıyaka karşılaşmasıyla başlayacak.


ING Basketbol Süper Ligi'nde 7. hafta heyecanı yarın ve 10 Kasım Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Bahçeşehir Koleji ile Pınar Karşıyaka karşılaşacak. Bu hafta ligde derbi heyecanı da yaşanacak ve Fenerbahçe, Beşiktaş'ı ağırlayacak. Galatasaray da Darüşşafaka'yı konuk edecek. Anadolu Efes ise deplasmanda Gaziantep Basketbol ile mücadele edecek.


Basketbol Süper Ligi'nde haftanın programı şöyle:



Yarın


13.00 Bahçeşehir Koleji - Pınar Karşıyaka


15.15 Bursaspor - Büyükçekmece Basketbol


17.30 Galatasaray - Darüşşafaka


20.00 İTÜ Basket - Bandırma



10 Kasım Pazar


13.00 Afyon Belediyespor - TOFAŞ


15.15 Fenerbahçe Beko - Beşiktaş


17.30 Gaziantep Basketbol - Anadolu Efes


20.00 Türk Telekom - OGM Ormanspor

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