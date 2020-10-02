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ING Basketbol Süper Ligi'nde ikinci hafta heyecanı

ING Basketbol Süper Ligi’nde ikinci hafta Gaziantep Basketbol ile Pınar Karşıyaka arasında oynanacak maçla başlayacak.

ING Basketbol Süper Ligi'nde ikinci hafta Gaziantep Basketbol ile Pınar Karşıyaka arasında oynanacak maçla başlayacak.


Basketbol Süper Ligi'nde ikinci hafta heyecanı yarın ve pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış karşılaşmasında Gaziantep Basketbol ile Pınar Karşıyaka karşı karşıya gelecek. Galatasaray deplasmanda Ormanspor ile mücadele edecek. Bu hafta derbi heyecanı da yaşanacak ve Beşiktaş, Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek. Anadolu Efes ise sahasında Ormanspor ile oynayacak.


Basketbol Süper Ligi'nde haftanın programı şöyle:



3 Ekim Cumartesi


13.00 Gaziantep Basketbol - Pınar Karşıyaka


15.15 Fethiye Belediyespor - Bursaspor


17.30 Darüşşafaka - Bahçeşehir Koleji


20.00 TOFAŞ - Büyükçekmece Basketbol



4 Ekim Pazar


13.00 OGM Ormanspor - Galatasaray


15.15 Aliağa - Afyon Belediyesi


17.30 Anadolu Efes - Türk Telekom


20.00 Beşiktaş - Fenerbahçe

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