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ING Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon bitiyor

ING Basketbol Süper Ligi’nde 30.

ING Basketbol Süper Ligi'nde 30. ve son hafta yarın oynanacak 4 karşılaşma ile başlayacak.


ING Basketbol Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonunda 30. ve son hafta heyecanı yarın ve 7 Mayıs Cumartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Hafta yarın oynanacak 4 karşılaşma ile start alacak. Son müsabakalar öncesinde play-off'lara kalan takımlar da belli oldu. Buna göre play-off'ta Fenerbahçe, Anadolu Efes, Darüşşafaka, Gaziantep Basketbol, Galatasaray Nef, Bahçeşehir Koleji, Pınar Karşıyaka ve Frutti Extra Bursaspor yer aldı.


Ligin 30. haftasında program şöyle:



Yarın


17.00 HDI Sigorta Afyon Belediyesi - Tofaş


19.30 Anadolu Efes - Semt77 Yalovaspor


19.30 Bahçeşehir Koleji - Y. Merkezefendi Belediyesi Basket


19.30 Aliağa Petkim - Beşiktaş



7 Mayıs Cumartesi


15.30 Büyükçekmece Basketbol - Fenerbahçe Beko


19.00 Türk Telekom Spor - Galatasaray Nef


19.00 Darüşşafaka - Pınar Karşıyaka


19.00 Frutti Extra Bursaspor - Gaziantep Basketbol

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