ING-Digiturk işbirliği

ING Bank Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Alper Gökgöz, Digiturk ile yapılan iş birliği ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Gökgöz, müşterilerinin her zaman bir adım önde olmalarını sağlama vizyonuyla çalıştıklarını vurgulayarak, "Yenilikçi ve rekabetçi bir ürün olan Turuncu Ekstra programımız kapsamında müşterilerimizi ayrıcalıklı kampanyalarla buluşturuyoruz. Bu amaçla banka kartıyla harcama sözüyle hayata geçirdiğimiz ve sektörde bir ilk olan Digiturk kampanyasının da her zevke hitap eden içeriğiyle müşterilerimizi memnun edeceğini düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.