ING İnovasyon Merkezi Hızlandırma Programı ile Silikon Vadisi'ne açılacak startup belli oldu

ING Türkiye'nin startup'lara eğitim, mentorluk ve networking desteği sağladığı hızlandırma programının sonuçları açıklandı. Programı, Monday Hero ekibi kazandı.

Bankacılık lisansına sahip teknoloji şirketi olma vizyonu ile faaliyetlerini sürdüren ING Türkiye'nin startup ekosistemini güçlendirmek amacıyla düzenlediği hızlandırma programı tamamlandı. Bankanın İnovasyon Merkezi tarafından yürütülen, MVP 1.0 ve daha ileri aşama girişimlerin kabul edildiği hızlandırma programını, mobil uygulamalardaki yazılım geliştirme sürecinde yapılan tasarımları koda dönüştürerek tasarım sonrası başlayan geliştirmede süre ve maliyeti yüzde 30 düşüren Monday Hero ekibi kazandı. Ekipten bir kişi, büyük ödül olarak Kaliforniya'daki Draper Üniversitesi'nin 5 haftalık Hero Training Programı ile Silikon Vadisi'ne gidecek. Katılım, Draper Üniversitesi tarafından koronavirüs salgını nedeniyle programın iptal edilmemesi halinde gerçekleşecek.

Bu yıl Ocak ayında duyurulan hızlandırma programına başvuran 100'ü aşkın startup arasından seçilen 10 takım, ilk etapta bir haftalık eğitim programına alındı. Temel girişimcilik, pazarlama ve büyüme stratejilerini de içeren bir eğitim alan girişimcilerin arasından yapılan değerlendirme sonucu iki ekip belirlendi ve bu ekipler bir buçuk ay süren kapsamlı bir eğitim gördü. Mentorluk, networking ve potansiyel iş birlikleri gibi fırsatlar da sunulan ekiplere ayrıca, ürünlerini daha hızlı geliştirmeleri için banka tarafından 5 bin dolarlık sponsorluk desteği sağlandı. Programın sonunda sunumları gerçekleştiren iki ekip arasından kazanan ise Monday Hero oldu.

Mobil uygulama yazılımlarının geliştirilmesi Monday Hero ile kısalıyor

Verilen bilgiye göre, İTÜ İşletme Mühendisliğinden mezunu Nazlı Temurtaş ve Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğinden mezunu Burcu Geneci tarafından kurulan Monday Hero, mobil uygulamalar için hazırlanan tasarımları otomatik olarak koda çevirerek yazılım geliştirme sürecini kısaltan bir yazılım geliştirici platformu sunuyor. Saas olarak hizmet veren ekip, freemium (Ücretsiz premium) modeline sahip. Kullanıcılar ilk projelerini ücretsiz olarak oluşturup platformu tüm özellikleriyle kullanabiliyor. Bir yıl önce kurulan girişim, ABD ve İngiltere pazarında kalıcı stratejilerle daha fazla yayılmayı ve platforma cross-platform desteklerini de katarak yazılımı daha fazla firma ve yazılımcıya ulaştırmayı hedefliyor.

Avrupa'dan Uzak Doğu'ya ofis çalışanlarına egzersiz yaptıran uygulama

Verilen bilgiye göre, hızlandırma programı finalinde ikinci olan Moovbuddy ise fiziksel sağlığı korumaya ve tedavi etmeye yardımcı bir egzersiz uygulaması. Ofis çalışanlarının duruş bozukluklarının ve hareketsizlikten dolayı oluşan ağrılarının giderilmesine yardımcı olan bire bir egzersiz programları sunan ücretsiz uygulama, 4 ayda Avrupa'dan Uzak Doğu'ya kadar dünyanın pek çok bölgesinden 20 bin aktif kullanıcıya erişti.

''Startup'lar ekosistemin gelişimine değer katıyor''

Hızlandırma programı ve startup iş birlikleri hakkında bilgi veren ING Türkiye Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Bahadır Şamlı, ''Banka olarak bankacılık lisansına sahip bir teknoloji şirketi olarak konumlanıyor, çalışmalarımızı bu doğrultuda şekillendiriyoruz. Bu süreçte özellikle ekosistemin gelişimine büyük değer katacağına inandığımız fintech'ler ve startup'lar ile iş birlikleri yapıyor, sağladığımız eğitimlerle gelişimlerine katkı sunuyoruz. Hızlandırma programını da bu bakış açısıyla düzenledik. Sektör için bir laboratuvar haline gelen ve girişimcilerin en büyük destekçisi olmasıyla gurur duyduğumuz bankanın İnovasyon Merkezi'nde, çok sayıda başvuru arasından titizlikle seçtiğimiz ekiplerle çok keyifli ve verimli bir dönem geçirdik. Ekiplerimiz bu süreçte projelerini geliştirirken yenilikçi fikirleriyle bizlere de ilham verdiler. Hem hızlandırma programını kazanan Monday Hero hem de son ikiye kalma başarısını gösteren Moovbuddy ekibini kutluyorum. İki ekibin de çok başarılı olacaklarına ING Türkiye olarak tüm kalbimizle inanıyoruz. Bu program ayıca Türkiye'de startup'lara destek verildiği takdirde ne denli başarılı sonuçlar elde edildiğini bir kez daha gösteriyor'' dedi.