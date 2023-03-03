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ING Kadınlar Basketbol: Galatasaray: 92 - OGM Ormanspor: 84

Galatasaray Kadın Basketbol takımı, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Nilay Aydoğan Sezonu 19.

haftasında OGM Ormanspor'u 92-84 mağlup etti.


ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Nilay Aydoğan Sezonu 19. haftasında Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Ahmet Cömert Spor Salonu'nda OGM Ormanspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, Azura'nın 14 sayılık performansıyla ilk çeyreği 31-23 önde kapadı. Ormanspor ikinci periyotta maçı dengeleyerek 14-28'lik sonuç aldı ve soyunma odasına Ormanspor'un 51-45 üstünlüğüyle gidildi. Üçüncü periyotta kaybettiği üstünlüğü geri alan Galatasaray Kadın Basketbol takımı, final periyoduna 74-65 üstün girdi. Son çeyrekte sarı-kırmızılılar, karşılaşmayı 92-84 kazanarak üst üste 9. galibiyetini hanesine yazdırdı.


Galatasaray Kadın Basketbol takımı, bu maçın ardından ligdeki Mersin Yenişehir mücadelesine hazırlanacak.

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