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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Fenerbahçe: 90 - Beşiktaş: 70

Fenerbahçe Alagöz Holding, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Nilay Aydoğan Sezonu play-off çeyrek final serisi ilk maçında Beşiktaş GKN Kargo’yu konuk etti.

Fenerbahçe Alagöz Holding, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Nilay Aydoğan Sezonu play-off çeyrek final serisi ilk maçında Beşiktaş GKN Kargo'yu konuk etti. Sarı-lacivertliler, karşılaşmayı 90-70 kazandı ve seride 1-0 öne geçti.


Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Nilay Aydoğan Sezonu play-off çeyrek final serisi ilk maçında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Beşiktaş'ı 90-70 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, bu sonuçlas seride 1-0 öne geçti.



Salon: Metro Enerji


Hakemler: Polat Parlak, Yücel Çilingir, Seda Esen


Fenerbahçe: McBride 25, Vandersloot 17, Stewart 14, Selin Rachel 9, Stokes 8, Alperi 6, Gizem 5, Merve 4, Manolya 2


Başantrenör: Marina Maljkovic


Beşiktaş: Evans 24, Billings 15, Elif Bayram 11, Kübra Sevindik 8, Melek Uzunoğlu 7, Yağmur Taşar 5


Başantrenör: Aziz Akkaya


1. Periyot: 14-27 (Beşiktaş lehine)


Devre: 40-28 (Fenerbahçe lehine)


3. Periyot: 65-48 (Fenerbahçe lehine)

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