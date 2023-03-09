ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Galatasaray: 62 - Fenerbahçe: 80

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'ı 80-62'lik skorla mağlup etti.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, Ahmet Cömert Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, ilk periyodu 25-24 önde tamamlarken, devreye de 40-36 üstün girdi. Üçüncü periyotta farkı açmaya başlayan Fenerbahçe bu periyodu da 61-51 önde bitirdi. Son periyotta sarı-kırmızılılar farkı kapamaya çalışsa da sarı-lacivertliler parkeden 80-62'lik skorla galip ayrıldı.

Müsabakanın en skoreri Fenerbahçe'de 22 sayı ile oynayan Şerife Alperi Onar olurken, Galatasaray'da da Kamile Nacickaite 18 sayı ile takımına katkıda bulundu.

Bu sonucun ardından sarı-lacivertliler üst üste 7. toplamda 18. galibiyetini elde etti. Sarı-kırmızılılar ise ligdeki 5. mağlubiyetini aldı.

Salon: Ahmet Cömert

Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Turgut Işık, Alper Gökçebel

Galatasaray: Kamile Nacickaite 18, Miray Balotu, Pelin Derya Bilgiç 2, Işıl Alben 8, Ieva Pulvere 2, Teaira McCowan 14, Meltem Yıldızhan 2, Azura Stevens 16

Başantrenör: Alper Durur

Fenerbahçe: Elif İstanbulluoğlu, Selin Rachel Gül, Manolya Kurtulmuş 2, Olcay Çakır 6, Şerife Alperi Onar 22, Emma Rosa Meesseman 14, Kayla McBride 14, Breanna Stewart 20, Merve Aydın 2, Kiah Stokes

Başantrenör: Marina Maljkovic

1. Periyot: 25-24 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 40-36 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 61-51 (Fenerbahçe lehine)