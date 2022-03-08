ING, kadınlara yönelik 8 farklı önyargıya dikkat çekti

Daha iyi ve daha eşit bir gelecek için kadının güçlendirilmesi gerektiğine inanan ve toplumsal cinsiyet eşitliğini faaliyetlerinin odağına alan ING Türkiye, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında kadınların sık karşılaştığı 8 farklı ön yargıyı, 8 farklı kadın çizer ile görselleştirerek önyargılara dikkat çekmeyi ve toplumda farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. Toplumun kadınlara dayattığı rollere, karşısına çıkardığı engellere ve neyi yapıp yapamayacağına dair önyargılara hayatın birçok alanında her gün rastlanıldığından hareketle “Her başarılı kadının arkasında bir engel vardır” teması ile ilerleyen banka, kadınlara yönelik önyargıların yıkılması için çağrıda bulunuyor ve “8 Mart, engel tanımayan kadınların günü. Vazgeçmeyen kadınlar engelleri aşar” mesajıyla kadınları bu engelleri aşabilmeleri için destekliyor.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında kadın çizerler Aybikem Güzeliş, Beril Ateş, Büşra Üzgün, Dilara Akbal, Kayansel Kaya, Kübra Ertap, Selin Tahtakılıç ve Sibel Açıkalın Gün ile iş birliği yapan ING, kadınlara yönelik 'Çalışma şartları bir kadın için uygun değil', “Kadın dediğin erkek işine karışmaz”, ‘‘Boşanırsan, tek başına ayakta kalamazsın'' ve 'Evlenecek yaşa geldin, ne okulu?” gibi sık karşılaşılan 8 farklı önyargıyı görselleştiriyor. Önyargılara dikkat çeken banka, “Her başarılı kadının arkasında bir engel vardır. Kadınlar çalışarak, mücadele ederek, vazgeçmeyerek, ödün vermeyerek, pes etmeyerek, kulak asmayarak, en önemlisi de kendilerine inanarak engelleri arkada bırakır” mesajını vurguluyor.

Çeşitlilik & Kapsayıcılık Politikası çerçevesinde ilerleyen ve toplumsal cinsiyet eşitliğini faaliyetlerinin odağına alan bankanın kadını güçlendirme konusundaki yaklaşımı; Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine katkıda bulunmak üzere hazırlanan ING Sürdürülebilirlik Yönergesi, ING Çeşitlilik Manifestosu ve imzacısı olduğu Birleşmiş Milletlerin WEPs - Kadını Güçlendirme Prensipleri üzerinden şekilleniyor. Toplumsal cinsiyet eşitliğine bütüncül olarak yaklaşan banka, sadece kurum içerisinde cinsiyet eşitliğine yönelik öncü adımlar atmakla kalmıyor, aynı zamanda kurum dışında da kadının güçlendirilmesini destekleyecek projelere imza atıyor.