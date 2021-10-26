ING Mobil'in yeni özellikleri hayata geçti

Müşterilerine her zaman, her yerden, kolay ve zahmetsiz hizmet sunabilmek hedefiyle faaliyet gösteren ING Türkiye, ING Mobil'e yeni özellikler eklediğini duyurdu.

ING Türkiye, müşterilerinin hayatında bankacılığın yerini en aza indirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Banka, mobil uygulaması ING Mobil'e yeni özellikler ekleyerek daha kolay bir bankacılık deneyimi sunuyor.

Verilen bilgiye göre, mobil uygulamayı kullanmak isteyen banka müşterileri, şifrelerini bilmiyorlarsa ya da unuttuklarında herhangi bir ING Kredi Kartı veya Nakit Kartı bilgileriyle şifrelerini anında alabiliyor. Uygulamanın güncellemesi ile artık NFC (Yakın Alan İletişimi) özelliği olan bir telefonu olan müşteriler de şifrelerini uygulama üzerinden yeni çipli TC kimlik kartlarını kullanarak kolayca alabiliyor. Mayıs ayından bu yana uzaktan müşteri olmak isteyenler, uygulamayı indirerek, ING'li Ol özelliği ile 3 adımda anında bankanın müşterisi olabiliyorlardı. Kullanıcıların bu özelliği kullanabilmesi için yeni çipli kimlik ve NFC (Yakın Alan İletişimi) özelliği olan bir telefonu olması gerekiyorken, güncelleme ile beraber, NFC özellikli telefona sahip olmayanlar da artık uygulama üzerinden hayata geçirilen para transferi seçeneği ile bankanın müşterisi olabiliyor.

Karekodla para gönderilebiliyor ve ödeme yapılabiliyor

FAST kapsamında müşterilerine gün ve saat sınırlaması olmadan 7/24 para transferi yapma kolaylığı sunan banka, mobil uygulamasına getirdiği özellik ile karekod (QR) ile ödeme yapma imkanı da sağlıyor. Uygulama kullanıcıları artık IBAN numarası kullanmak yerine karekod paylaşarak para alıp gönderebileceği gibi aynı zamanda POS üzerinden ödeme işlemlerini de gerçekleştirebiliyor.

Mobil Cihaz Koruma sigortası ve yeni sigorta ürünleri de artık uygulamadan kolayca alınabiliyor

Müşterilerin ihtiyaç duyduğu anda kolayca alabilecekleri Mobil Cihaz Koruma, Turuncu Hayat ve Ekstrem Güvende olmak üzere 3 yeni sigorta ürünü daha uygulamaya eklendi. Bankanın müşterileri, Mobil Cihaz Koruma ürünü ile mobil cihazlarını kırılma ve kaybolmalara karşı mobil üzerinden kolayca sigortalarken, Turuncu Hayat ve Ekstrem Güvende ile beklenmedik durumlara karşı kendilerini ve sevdiklerini güvenceye alabiliyorlar. Üstelik bir uzman görüşüne ihtiyaç duyarlarsa; artık söz konusun bankanın müşterileri, uygulamadan Cebimdeki Danışman'a bağlanarak, yatırım, birikim ve sigorta ürünleri hakkında görüşebiliyor, ürün satın alabiliyor ve işlem yapabiliyorlar.

“Daha kolay bir bankacılık deneyimi sunmak için dijital kanallarımıza yatırım yapıyoruz”

Türkiye'nin lider dijital kurumu yolunda ilerlediklerini belirten ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ozan Kırmızı “Bankacılığın geleceğinin dijitalleşmede olduğuna inanıyoruz. Müşteri memnuniyetini stratejimizin merkezine alarak daha kolay bir bankacılık deneyimi sunmak için dijital kanallarımıza yatırım yapmayı ve ING Mobil'i geliştirmeyi sürdürüyoruz. Müşterilerimizin bankacılığa daha az, hayata daha çok zaman ayırmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda, uygulama kullanıcıları için hayata geçirdiğimiz güncellemeler ile müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştıracak yeni özellikler getirmekten mutluyuz. “Her zaman, her yerde ve herkes için inovasyon” görüşüyle ilerleyerek kullanıcı dostu ve zaman kazandıran ürün ve hizmetler geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.

Mobil uygulamanın güncel versiyonunun 26 Ekim'den itibaren uygulama mağazalarından indirildiği belirtildi.