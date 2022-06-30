ING Türkiye, çalışanları için sunduğu esneklikler dünyasını genişletmeyi sürdürüyor

Banka, Flexi Kariyer ve Flexi İzin ile çalışanlarına hayatın içinde uygulamalar sunmaya devam ediyor.

Çalışan mutluluğu için esnek ve yenilikçi olmayı önceliklendiren ve “Önce kendin olursun, sonra ING'li” yaklaşımını stratejisinin merkezine alan ING Türkiye, çalışanları için esneklikler dünyasını genişletmeyi sürdürüyor.

Yapılan açıklamaya göre, çalışanlarına uzaktan ve esnek çalışma modelleri sağlayan ilk bankalardan olan ING'de, 2015 yılından bu yana çalışanlar haftada iki gün uzaktan çalışabiliyor ve esnek çalışma saatlerinden yararlanıyor. Esnek çalışmayı daha da ileriye taşıyan banka, Flexi 365, Haftam Flexi ve Haftam 3 Gün Flexi ve Haftam 4 Gün Flexi adında dört yeni esnek çalışma modelini daha 2021 yılında kalıcı olarak uygulamaya aldı. Banka, çalışanlarına kalıpların dışında hayatın içinde yenilikler sunmaya devam ederek, esneklikler dünyasını daha da genişletti. 2021 Aralık ayında Flexi Kariyer uygulamasını devreye alırken, 2022 Mart ayında da Flexi İzin uygulamasını hayata geçirdi.

ING'liler, Flexi Kariyer ile yeni kariyer yollarını keşfediyor

Flexi Kariyer Deneyimleri kapsamında sunulan 3 kariyer modeli ile çalışanların kariyer çeşitliliğini deneyimlemeleri hedefleniyor. Mini Kariyer ile banka çalışanları farklı kariyer yollarını ve iş kollarını keşfetmek amacıyla belirli bir süre için farklı bir departmanda görev alabiliyor. Çifte Kariyer'de ise, banka çalışanları haftanın 1 veya 2 gününde kendi ekibinden farklı bir bölümde çalışabiliyor. Turuncu Misafir uygulamasında ise ekipler arası sinerji, empatiyi artırmak ve çalışanın farklı birimlerle ilgili iş üzerinde bilgi edinmesini sağlamak amaçlanıyor ve bu deneyimi seçen çalışanlar belirli bir süreliğine bulunduğu ekipten farklı bir ekibe misafir olarak gidebiliyor ve bu süre boyunca misafir olarak gittiği roldeki işi yapabiliyor.

Çalışanlarının hayatında daha çok zaman kalsın diye farklı ihtiyaçlara yönelik Flexi İzin uygulamasını hayata geçiren banka, çalışanlarına yasal izinleri dışında birçok farklı izin hakkı sunuyor. ING'liler birikmiş izni olmasa bile bu izinleri sınırsız bir şekilde kullanabiliyor. Bankanın çalışanları “Önce Sevdiklerim İzni” ile sevdiklerine diledikleri kadar vakit ayırabilirken, “Sağlığımı Düşünüyorum İzni” ile doktor randevuları gibi sağlık ihtiyaçları için izin kullanabiliyor. Evcil hayvan sahibi ING çalışanları ise sevimli dostlarının bakıma ihtiyaçları olduğunda “Pati Sağlığı İzni” hakkını kullanabilirken, özel hayatında yapmak zorunda olduğu resmi işlemler ya da ev tamir işleri gibi dönemlerde “Sıkıcı İşler İzni” ile işlerini rahatça halledebiliyor. Çocuk sahibi ING'liler ise çocuğunun özel anlarında yanlarında olabilmeleri için “Çocuğum ve Ben İzni”ni kullanabilirken, bankanın bünyesindeki hobi kulüplerinden birinde yer alan ING'liler ise “Hobi Kulübü Etkinlik İzni” ile kulüp etkinliklerine katılabiliyor. Banka çalışanları ayrıca, “Sen hayatını yaşa” iznini kullanarak kendilerine zaman ayırabiliyor ve hayatı kaçırmadan hayata karışıyor.

“Çalışanlarımızın kendileri olabilmelerini ve hayatlarını diledikleri gibi yaşamalarını istiyoruz”

Esneklikler dünyası ile ilgili konuşan ING Türkiye İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Meltem Kalender Öztürk, “Başarı ve mutluluk, toplam hayat dengesi ile mümkün. Biz konuya insan ve hayat deneyimi olarak bakıyoruz. “Önce kendin olursun, sonra ING'li” yaklaşımını stratejimizin merkezine alıyoruz, çünkü biz çalışanlarımızın kendileri olabilmelerini, hayatı kaçırmak yerine hayata karışmalarını ve hayatlarını diledikleri gibi yaşamalarını istiyoruz. Bu nedenle de çalışan mutluluğu için esnek ve yenilikçi olmayı başarının anahtarı olarak görüyoruz. Esnekliği sadece çalışma modelleri ile sınırlamıyor, IK uygulamalarımıza bütüncül olarak yansıtıyoruz. Örneğin, Flexi Kariyer ile çalışanlarımız farklı kariyer yollarını keşfedip kendilerini geliştirebiliyorken, Flexi İzin uygulamaları ile kendi yaşamlarına zaman ayırabiliyor ve vakitlerini diledikleri gibi değerlendirebiliyor. Bununla beraber genel müdürlükte rolü uygun olan çalışanlarımız ofise ayda sadece 6 gün giderek geri kalan günlerde uzaktan çalışabiliyor ya da dileyen ING'liler Flexi Yaz uygulamamız ile yaz boyunca istedikleri şehir ve lokasyondan çalışabiliyor. Ayrıca, FlexMe Esnek Yan Haklar Programı ile çalışanlarımız birçok alanda yan hak seçimlerini yapabiliyor. Esnek ve yenilikçi olmayı stratejimizin merkezine alarak sektörde fark oluşturacak uygulamalar sunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.