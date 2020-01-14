ING Türkiye çalışanları, iş hayatına ara verip hayallerini gerçekleştirebilecek

Bu sayede ING Türkiye çalışanları, istediği herhangi bir konuda; örneğin eğitim, sosyal sorumluluk ya da seyahat hayallerini gerçekleştirebilmek için 3 ay ücretli izin kullanabilecek, bu süreyi kullanılmamış yıllık izinleri ile 6 aya kadar uzatabilecek.

ING Türkiye, önemli bir insan kaynakları uygulamasına daha imza atarak Turuncu Mola'yı hayata geçirdi. Bu sayede 5 yıl ve üzeri kıdeme sahip olan ING Türkiye çalışanları, yılın istedikleri herhangi bir döneminde 3 aya kadar ücretli izin kullanabilecek, isterlerse bu süreyi kullanılmamış yıllık izinleriyle birleştirerek 6 aya kadar uzatılabilecekler.

Yapılan bilgilendirmede; ING Türkiye'nin çalışanına değer veren, iş ve özel hayatta bir adım önde olmalarına olanak tanıyan bir kurum olma vizyonu ile hayata geçirdiği Turuncu Mola sayesinde çalışanlar iş yaşamından tamamen kopmak zorunda kalmadan hayallerini gerçekleştirmek, dil öğrenmek, aileleriyle vakit geçirmek veya bir sosyal sorumluluk projesinde yer almak için kariyerlerine kısa bir ara verebilecek, bu sırada maaşlarını alırken sağlık sigortası gibi yan haklarını da koruyabilecekler.

Meltem Kalender Öztürk: "Çalışanlarımızı daha da özgürleştirecek öncü bir uygulamaya imza attığımız için mutluyuz"

ING Türkiye'nin haftada 2 gün ofis dışından çalışma, esnek çalışma saatleri, serbest kıyafet, Okulun İlk Günü İzni, Kreşe Alıştırma İzni gibi pek çok insan kaynağı uygulamasına imza attığını hatırlatan ING Türkiye İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Meltem Kalender Öztürk, konuyla ilgili değerlendirmesinde şöyle konuştu: "Duvarlarında ‘Kendin ol, özgür ol' yazan ING Türkiye, çalışanlarının kişisel gelişimlerine ve hayallerini gerçekleştirmelerine olanak tanıyan bir kurum olarak öne çıkıyor. Turuncu Mola ile bu alandaki öncü rolümüzü daha da ileri aşamaya taşıyoruz. Dünyada benzer 'sabbatical leave' uygulamaları var, ancak sınırlı sayıda kurum bu molayı kullanan çalışanlarına maaş ödemeye devam ediyor. ING Türkiye ise Turuncu Mola kullandıkları sürede 5-15 yıl arası kıdemi olan çalışanlarına asgari ücret; 15 yıl ve üzeri kıdemde olan çalışanlara ise güncel maaşlarını ödeyecek. Fark oluşturan uygulamalarımıza Turuncu Mola ile bir yenisini eklediğimiz için memnuniyet duyuyoruz ve inovatif, yenilikçi ve öncü insan kaynakları uygulamalarına imza atmaya devam edeceğiz."