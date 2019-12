5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü'nü gönüllülük projelerine destek vererek kutlayan ING Türkiye, çalışanlarını destek arayan projeler ile buluşturdu.

Müşterilerine her zaman, her yerden, kolay ve zahmetsiz hizmet sunabilmek hedefiyle faaliyet gösteren ING Türkiye, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü'nü, çalışanlarını, projelerine gönüllü arayan sivil toplum kuruluşları ile buluşturduğu bir organizasyonla kutladı. Adım Adım projesi ile Türkiye'de bireysel bağışçılığı geliştiren özgün bir model geliştiren, Açık Açık Derneği'nin kurucuları arasında yer alan Renay Onur, düzenlenen toplantıda bankanın çalışanlarına gönüllülük projelerinde yer almanın sürdürülebilir bir gelecek için önemini vurguladığı bir konuşma yaptı. Organizasyon kapsamında; Türk Eğitim Vakfı (TEV), Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı (TOÇEV), Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG), Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı, Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı, Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF), Ahtapot Gönüllüleri, Bilim Kahramanları Derneği, Sosyal Güçlendirme için Spor ve Beden Hareketi Derneği (BOMOVU), Down Sendromu Derneği (DSD) ve Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) gönüllülük projelerini ING Türkiye çalışanlarına tanıtma imkanı buldu. Düzenlenen buluşma sonrasında pek çok ING Türkiye çalışanı gönüllülük projelerinde yer almak üzere gönüllü oldu.

Renay Onur: “Kişinin, gördüğü sorunlardan şikayet etmeyi bırakıp çözüme katkıda bulunması, kurumları ve toplumu dönüştürür”

5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü kapsamında bankanın çalışanlarına bir konuşma yapan Renay Onur, “Bireyleri topluluk haline getiren, güçlendiren en önemli özellikleri; sorunlarına beraber çözüm bulmaktır. Aynı toprakları paylaşıp aynı havayı soluduğu insanların ve canlıların sorunlarını çözmek için girişimde bulunmayan, buna zaman ayırmayan bireylerin topluluk olma ihtimali yoktur” dedi. Renay Onur şöyle konuştu: “Ailemizden daha fazla zaman geçirdiğimiz kurumların liderlerinin gönüllülük konusunda çok önemli sorumlulukları olduğuna inanıyorum. Kurumlar içinde yaygınlaştırılan bu çalışmalar ile kurum çalışanları daha bilinçli, dünyaya daha faydalı bireyler olacaklardır. Sorunlara çözüm bulmak için gönülden ve heyecanlı bir şekilde çalışmak; girişimcilerin en önemli özelliğidir. Bu şekilde organize gönüllülük faaliyetleriyle kurum çalışanları daha mutlu olur, aidiyetleri yükselir ve verimlilikleri artar. Kişinin etrafında gördüğü sorunlardan şikayet etmeyi bırakıp kreatif çözümler üretmesi kurumları ve toplumu değiştirir, dönüştürür.”