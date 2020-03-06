ING Türkiye, emekli maaş promosyonunu 2 bin 550 TL olarak güncelledi

ING Türkiye, maaşını ING'den alan emekli maaş müşterilerine sunduğu nakit promosyonunu 2 bin 550 TL olarak güncellediğini duyurdu.

ING Türkiye, maaşını ING'den alan emekli maaş müşterilerine sunduğu nakit promosyonunu 2 bin 550 TL olarak güncellediğini duyurdu. Kampanya kapsamında ING'li emeklilerin, sunulan 750 TL'ye varan nakit promosyona ek olarak; Turuncu Ekstra ile 750 TL harcama yaptıkları her ay için de 50 TL nakit promosyon alacağı açıklanırken, böylece 3 yıl için ek bin 800 TL promosyon; toplamda ise 2 bin 550 TL'ye varan nakit promosyon imkanı sunulacağı bildirildi. Öte yandan emeklilerin internet ve mobil bankacılıktan yapacakları para transferlerine ücret ödemeyecekleri aktarıldı.

''Emekli müşterilerimizin hayatını kolaylaştıracak ve kendileri için değer oluşturacak bir deneyim sunmayı amaçlıyoruz''

Emekliler için sundukları avantajları artırmaya devam ettiklerini belirten ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Alper Gökgöz, ''Sunduğumuz son derece avantajlı promosyon kampanyasını 2 bin 550 TL'ye varan rakamlarla daha da rekabetçi hale getirdik. Amacımız emekli müşterilerimizin hayatını kolaylaştıracak ve kendileri için değer oluşturacak bir bankacılık deneyimi sunmak. Bu doğrultuda nakit promosyona ek olarak; emekli müşterilerimiz aynı zamanda Türkiye'deki tüm banka ATM'lerinden maaşını ücretsiz olarak çekebiliyor, vadesiz mevduat hesapları için hesap işletim ücreti ödemiyor, ING Telefon Bankacılığı ile doğrudan kendilerine özel müşteri temsilcilerimizden 7/24 hizmet alabiliyor. Ayrıca Destek Hesap ile maaş gününü beklemeden, hesabında para olmasa bile nakit çekebiliyor. Tüm emeklilerimizi bankamızın avantajlı dünyasına bekliyoruz'' dedi.