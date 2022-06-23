ING Türkiye, sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyon kredisini yeniledi

ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz “Geçen sene gerçekleştirdiğimiz ve bankamızın sürdürülebilirlik bağlantılı ilk sendikasyon kredisi olma özelliğini taşıyan bu işlemin yenilenmesinden dolayı mutluyuz ve bu işlemle sağlanan kaynağın hem müşterilerimiz hem de ülke ekonomisi açısından katkı sağlayacağına inanıyoruz. Müşterilerimizin yerel ve küresel rekabette her zaman bir adım önde olmalarını sağlamak için onları desteklemeye ve uluslararası uzmanlık ve deneyimimizi ülkemize aktarmaya devam edeceğiz” dedi.

Sürdürülebilirlik alanında öncü uygulamalara imza atan ING Grubu'na bağlı ING Türkiye, 2021 yılında gerçekleştirdiği ve bankanın sürdürülebilirlik bağlantılı ilk sendikasyon kredisi olma özelliğini taşıyan toplam 300 milyon Euro tutarındaki işlemini yüzde 100 oranında yeniledi.

ING N.V. ve Emirates NBD Capital Limited'in sürdürülebilirlik koordinatörü, Emirates NBD Capital Limited'ın işlem koordinatörü ve Emirates NBD Bank (P.J.S.C.)'nin ajan banka olarak görev aldığı ve 10 ülkeden 22 bankanın katılımıyla gerçekleşen işleme kreditörler tarafından gelen talep, bankanın hedeflediği tutarın üzerinde gerçekleşti. Dış ticaretin finansmanı amacıyla kullanılacak 367 gün vadeli sendikasyon kredisinin maliyeti Amerikan Doları için SOFR + %2,75 ve Euro için Euribor + %2,10 olarak gerçekleşti. Yenilenen sendikasyon kredisi için üç sürdürülebilirlik performans kriteri belirlendi. Bankanın sağladığı sürdürülebilirlik bağlantılı kredilerin artırılması, çalışanların sürdürülebilirlik eğitimleri ve kadın yönetici çalışan oranı sürdürülebilirlik bağlantılı performans kriterleri olup, belirlenen kriterlere ulaşılması durumunda sendikasyon kredisinin maliyetlerinde iyileştirme sağlanacak.

“Müşterilerimizin yerel ve küresel rekabette her zaman bir adım önde olmalarını sağlamak için onları desteklemeye devam edeceğiz”

Yenilenen sendikasyon işlemiyle ilgili konuşan ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, “Finans sektörünün, sağlıklı ve sürdürülebilir bir dünya yaratmada önemli ve dönüştürücü rol oynadığına inanıyoruz. Sürdürülebilir bankacılıkta öncü adımlar atan ING Grubu olarak, şirketimiz, müşterilerimiz, toplum ve çevre için sürdürülebilir bir gelecek inşa etmede sektörde lider olma hedefiyle ilerliyoruz. İklim değişikliğiyle mücadele için ING Grubu olarak hedeflerimizi bir adım daha ileri taşıdık ve 2025 yılı sonuna kadar yenilenebilir enerjide sağladığımız yeni finansmanları %50 oranında artırma hedefi belirledik. Bununla beraber, toplumsal cinsiyet eşitliğini faaliyetlerinin odağına alan bir kurum olarak, bu alanda hem kurum içinde hem de kurum dışında örnek uygulamalara imza atarak toplumsal değişime liderlik ediyoruz” dedi. Gökgöz şöyle devam etti “Müşterilerimizin farklı ihtiyaçlarını en uygun çözümler, en iyi imkan ve fırsatlarla karşılamak için çalışıyoruz ve uluslararası alanda sağlanan fonlamaların önemli olduğuna inanıyoruz. Bu doğrultuda, geçen sene gerçekleştirdiğimiz ve bankamızın sürdürülebilirlik bağlantılı ilk sendikasyon kredisi olma özelliğini taşıyan bu işlemin yenilenmesinden dolayı ayrıca mutluyuz ve bu işlemle sağlanan kaynağın hem müşterilerimiz hem de ülke ekonomisi açısından katkı sağlayacağına inanıyoruz. Müşterilerimizin yerel ve küresel rekabette her zaman bir adım önde olmalarını sağlamak için onları desteklemeye ve uluslararası uzmanlık ve deneyimimizi ülkemize aktarmaya devam edeceğiz.”