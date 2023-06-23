ING Türkiye, sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyon kredisini yeniledi

Sürdürülebilirlik alanında öncü uygulamalara imza atan ING Grubu'na bağlı ING Türkiye, sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyon kredisini farklı ülkelerden artan katılımcı banka sayısı ve tutarıyla, toplam 332 milyon euro karşılığı tutarla yüzde 112 oranında yeniledi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, 14 ülkeden 26 bankanın katılımıyla gerçekleşen işlemde ING N.V. ve Emirates NBD Capital Limited sürdürülebilirlik koordinatörü, Emirates NBD Capital Limited işlem koordinatörü ve Emirates NBD Bank (P.J.S.C.)'nin ajan banka olarak görev aldı. Dış ticaretin finansmanı amacıyla kullanılacak 367 gün vadeli sendikasyon kredisinin maliyeti dolar için SOFR + yüzde 4,25 ve euro için Euribor + yüzde 4,00 olarak gerçekleşti. Yenilenen sendikasyon kredisi için üç sürdürülebilirlik performans kriteri belirlendi. Banka'nın sağladığı sürdürülebilirlik bağlantılı kredilerin artırılması, yeşil bina sertifikasyonları ve çalışanların sürdürülebilirlik eğitimlerinin artırılması performans kriterleri olup, bu kriterlere ulaşılması durumunda sendikasyon kredisinin maliyetlerinde iyileştirme sağlanacak.

“Sürdürülebilirliği rakamsal hedeflerden öte iş yapış biçimimiz olarak görüyoruz”

Sürdürülebilirliğe bütüncül yaklaştıklarını vurgulayan ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, “Banka olarak sürdürülebilirliği rakamsal hedeflerden öte iş yapış biçimimiz olarak görüyoruz. Hem sürdürülebilir finansmanı önceliklendiriyor, hem de kendi operasyonlarımızda net sıfır karbon hedefiyle ilerliyoruz. Bankamız, faaliyet gösterdiği tüm ülkelerdeki ofislerinde yüzde 100 yenilenebilir enerjiden faydalanıyor” dedi.

Finans sektörünün sürdürülebilir bir dünya oluşturmada dönüştürücü bir rol oynadığını belirten Gökgöz, “ING Grubu olarak net sıfır karbon emisyonuna ulaşma hedefimiz doğrultusunda, sürdürülebilir finansman için 2025'e kadar Kurumsal Bankacılık alanında 125 milyar euro hacim oluşturulmasını hem krediler hem de danışmanlık hizmetleri ile destekleyeceğiz. Ayrıca, ülkemizin dönüşümüne katkı sağlama hedefiyle sürdürülebilirlikte Kurumsal Bankacılık alanında fikir önderi konumumuzu her geçen gün güçlendiriyoruz. Grubumuzun deneyimlerinden ve global ağından faydalanarak müşterilerimizin yeşil finansmana ulaşmalarına destek oluyoruz. Bununla birlikte müşterilerimizin rekabette bir adım önde olmalarını sağlamak için finansman ihtiyaçlarını en uygun çözümlerle karşılamayı önceliklendiriyoruz. Bu kapsamda bankamızın sürdürülebilirlik bağlantılı üçüncü sendikasyon kredisinin, tutarı arttırılarak yenilenmesinden dolayı mutluyuz. Bu işlemle sağlanan ve dış ticaretin finansmanında kullanılacak kaynağın hem müşterilerimiz hem de ülke ekonomisi açısından katkı sağlayacağına inanıyoruz” şeklinde konuştu.