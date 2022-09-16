ING Türkiye'de iki üst düzey atama gerçekleşti. ING Türkiye bünyesinde Uyum Risk Yönetimi Direktörü olarak görev yapan Özge Gürsoy, Uyum Risk Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı. ING Türkiye Kurumsal Müşteriler Direktörü olarak görev yapan İpek Erhan ise, Kurumsal Müşteriler Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.

Dijital gücüyle ve zahmetsiz bankacılık anlayışı ile kalıpların dışında hayatın içinde çözümler sunan ING Türkiye'de, iki üst düzey atama gerçekleşti. ING Türkiye bünyesinde Uyum Risk Yönetimi Direktörü olarak görev yapan Özge Gürsoy, 15 Eylül 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Uyum Risk Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı. ING Türkiye bünyesinde 5 yılı aşkındır Uyum Risk Yönetimi'nden sorumlu olarak görev yapan Gürsoy, yeni görevinde bu alanda kurumun çevikliğini artırılmasına ve daha etkin bir risk yönetimi yapısının hayata geçirilmesine liderlik edecek. Diğer yandan, ING Türkiye bünyesinde Kurumsal Müşteriler Direktörü görevini yürüten İpek Erhan, yine 15 Eylül 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ING Türkiye Kurumsal Müşteriler Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı. Erhan, yeni görevinde hem merkezi Türkiye'de olan hem de ana hissedarı yurt dışında olup Türkiye'de faaliyet gösteren kurumsal firmalarla ilişkileri yürütecek olup, bankanın Türkiye'de kurumsal müşteriler alanında büyümesine, çok yönlü gelişimine ve ING Grubu global sektör ve ürün tecrübelerinin aktarılmasına liderlik edecek.

Yapılan açıklamaya göre, 21 yıllık bankacılık tecrübesinin son 16 yılında uyum, iç kontrol ve risk yönetimi alanlarında görev yapan Gürsoy, 2017 yılında Uyum Risk Yönetiminden sorumlu olarak ING Türkiye bünyesine katıldı. Banka kariyerinde finansal grup uyum görevliliği, mevzuat uyum riskinin yönetilmesi ve düzenleyici kurumlarla ilişkiler gibi farklı sorumluluklar üstlenen Gürsoy, son olarak ING Türkiye Uyum Risk Yönetimi Direktörü olarak görev yapıyordu.

İpek Erhan, 13 yılı aşkın bir süre hem Türkiye'de hem de İngiltere'de çeşitli uluslararası finansal kuruluşlarda çalıştı. Erhan, kredi portföy yönetimi, krediler, yapılandırılmış finansman, proje finansmanı ve yatırım bankacılığı alanlarında farklı görevlerde yer aldı. ING Türkiye'ye 2013 yılında Kurumsal Bankacılık, Yapılandırılmış Finansman Grup Müdürü olarak katılan Erhan, piyasada sembol teşkil eden birçok projenin finansmanında aktif olarak görev aldı. Bankanın proje finansmanı alanında büyümesinde, ING global sektör ve ürün tecrübelerinin Türkiye'ye aktarılmasında ve piyasadaki etkin bankalardan biri olmasında önemli katkılar sağladı. Erhan, son olarak Kurumsal Müşteriler Direktörü olarak görev yapıyordu.