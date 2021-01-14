ING Türkiye'de üst düzey atama

Pasin, ING Türkiye Denetim Komitesi'ne risk yönetimi alanındaki bilgi birikimi ve deneyimleriyle katkıda bulunacak.

ING Türkiye'de üst düzey bir atama gerçekleşti. Umut Pasin, ING Türkiye'de 8 Şubat 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Finansal Risk Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı. Pasin, Denetim Komitesi'ne bağlı olarak görev yapacak.

Verilen bilgiye göre, 1998 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde Mühendislik üzerine lisansını tamamlayan Umut Pasin, yüksek lisansını Bilkent Üniversitesi'nde Ekonomi alanında yaptı. 2000-2007 yılları arasında Türkiye İş Bankası'nda Teftiş Kurulu bünyesinde tecrübe kazandıktan sonra çalışma hayatına HSBC Kurumsal Kredi ve Risk Birimi altında kredi tahsis alanında devam etti. 2012 yılında aynı birim altında Grup Başkanı olarak atanan Pasin, kurumsal ve ticari krediler izleme, kurumsal kredi politikaları ve risk analitiği üzerine çalıştı. 2016 yılından itibaren HSBC'de Teftiş Kurulu Başkanı ve HSBC Yatırım ve Menkul Değerler Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev alan Pasin, uzun yıllara dayanan deneyim ve bilgi birikimiyle bundan sonra ING Türkiye'ye risk yönetimi alanında katkı sunacak.