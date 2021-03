ING Türkiye'de üst düzey atama

ING Türkiye İletişim ve Marka Deneyimi Grup Direktörlüğü'ne Gökçe Say getirildi. İletişim ekibine liderlik edecek Say, yeni görevinde ING marka konumlandırması ve iletişimi alanlarındaki bilgi birikimi ve deneyimleriyle katkı sağlayacak.

Müşterilerine her zaman, her yerden kolay ve zahmetsiz finansal çözümler sunma hedefiyle faaliyet gösteren ING Türkiye'de üst düzey bir atama gerçekleşti. ING Türkiye'de Pazarlama İletişimi Müdürü olarak görev yapan Gökçe Say, 1 Mart 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere İletişim ve Marka Deneyimi Grup Direktörü olarak atandı.

2004 yılında İstanbul Üniversitesi'nde Ekonometri üzerine lisansını tamamlayan Gökçe Say, yüksek lisansını İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde İşletme alanında yaptı. 2008 yılında ING Türkiye ekibine katılan Say, 2012 yılından bu yana Pazarlama İletişimi Müdürü görevini yürütüyordu. ING markasının stratejik konumlandırması kapsamında “Eski Köye Yeni Adet” iletişim platformunun hayata geçirilmesi ile başlayan süreçte önemli bir rol üstlenen Say, aralarında Effie Awards “Sürdürülebilir Başarı Ödülü”nün de dahil olduğu birçok ödülü ING'ye kazandıran ekibe liderlik etti. Say, marka alanındaki bilgi birikimi ve deneyimi ile yeni görevinde de ING Türkiye'ye entegre iletişim alanında katkı sunmaya devam edecek.