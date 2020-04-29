ING Türkiye'den 23 Nisan'a özel anlamlı kampanya

ING Türkiye'nin 23 Nisan'ın 100'üncü yılında açtığı ataminyanindayim.com internet sitesi üzerinden Anıtkabir'e sanal olarak gönderilen 330 bin karanfil çocuklara eğitim bursu olarak hayat buldu. Siteye gelen 125 binin üzerinde mesajı kitap haline getirerek Anıtkabir'e bırakan ING Türkiye, karanfilleri de Toplum Gönüllüleri Vakfı aracılığıyla 100 öğrenciye eğitim bursuna dönüştürdü.

ING Türkiye, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında "Bayramın Adı Küçük Kendi Büyük" söylemiyle çektiği video ve açtığı ataminyanindayim.com mikrositesiyle herkesi Atatürk'e olan sevgisini göstermeye davet etmişti. ING Türkiye'nin bu çağrısı karşılıksız kalmadı ve koronavirüs nedeniyle ziyarete kapalı olan Anıtkabir'e site üzerinden 125 bine yakın mesaj ve 330 bin karanfil iletildi. ING Türkiye bu karanfilleri eğitim bursuna dönüştürerek anlamlı bir kampanyaya imza attı.

Yapılan bilgilendirmede; Anıtkabir'in boş kaldığı ilk 23 Nisan'a özel bir hazırlık yapan ING Türkiye'nin açtığı mikrosite büyük ilgi gördü. Gelen 125 bine yakın mesajı bir kitapçık haline getirerek Anıtkabir'e teslim eden ING Türkiye, sanal olarak bırakılan 330 bin karanfili de 23 Nisan'ın ruhuna uygun olarak eğitim bursuna dönüştürdü. Daha önce Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) aracılığıyla açılan 1.5 milyon TL'lik destek fonuyla koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen bin öğrenciye burs sağlayan ING Türkiye, bu vesileyle 7-12 yaş arasında eğitim gören 100 çocuğa daha eğitim bursu sağlama kararı aldı.