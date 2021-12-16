ING Türkiye'den globale COO transferi

ING Türkiye'den yurt dışına üst düzey bir atama gerçekleşti. ING Türkiye Operasyon Genel Müdür Yardımcı ve İcra Kurulu Üyesi olarak görev yapan Yücel Ölçer, 1 Ocak 2022 itibariyle ING Grubu Perakende Bankacılık COO'su olarak atandı.

Çalışanlarının ve müşterilerinin her zaman bir adım önde olmalarını mümkün kılma hedefiyle faaliyet gösteren ING Türkiye'den yurt dışına üst düzey bir atama gerçekleşti. ING Türkiye Operasyon Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi Yücel Ölçer, ING Grubu Perakende Bankacılık COO'su olarak atandı. 2013 yılından bu yana bankada çeşitli görevler üstlenen ve son olarak 2017 yılından itibaren ING Türkiye Operasyon Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Ölçer, ING'nin Türkiye'deki dijital dönüşümünde önemli bir rol oynadı ve Müşterini Tanı programına liderlik etti.

Verilen bilgiye göre, operasyon ve iş süreçlerindeki geniş bilgi birikimi ve deneyimiyle birlikte ING global perakende bankacılık operasyonları sorumluluğunu üstlenen Ölçer, ING Grubu'nun daha çok dijitalleşmesi için lider bir rol üstlenecek, perakende bankacılık organizasyonu genelinde iş birliğini güçlendirecek ve müşterilerin bir adım önde olmaları için katkıda bulunacak. Ölçer, yeni iş modellerinin geliştirilmesi ve uygulanmasından, sistem ve süreçlerin yalınlaşmasından ve dijitalleştirilmesinden, bankanın standart iş yapış şekillerinin geliştirilmesinden, dönüşüm projelerinin yönetilmesinden, robot teknolojileri ve yapay zekanın yaygınlaştırılmasından sorumlu olacak.

“ING Türkiye, global ve üst düzey roller için yetenek havuzu olmayı sürdürüyor”

Yücel Ölçer'in yeni görevinden dolayı memnuniyet duyduğunu aktaran ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, “Banka olarak, operasyonel süreçlerimizde dijitalleşmeyi stratejimizin merkezine alarak ve yapay zeka, robot teknolojileri gibi yeni nesil teknolojilerden etkin bir şekilde yararlanarak mükemmel müşteri deneyimi hedefinde oldukça önemli adımlar attık. Türkiye'de sektörde örnek alınan uygulamalarımızla beraber ING Grubu içinde de takdir edilmekten dolayı ayrıca mutluluk duyuyoruz. Bankamız, global ve üst düzey roller için yetenek havuzu olmayı sürdürüyor. ING Türkiye ailesinde çok önemli başarılara imza atmış bir liderin daha grubumuzda önemli bir role atanmasından dolayı gurur duyuyorum” diye konuştu.