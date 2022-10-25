ING, yeni nesil ödeme sistemi ‘ING Taksitle'yi tanıttı

ING Türkiye, ‘ING Taksitle' adında yeni nesil ödeme sistemini hayata geçirdi. Bu kapsamda bankanın müşterisi olsun ya da olmasın, herkes anlaşmalı mağazalardan yapacakları alışverişleri 36 aya varan taksit imkanı ile ödeyebiliyor.

ING Türkiye, yeni nesil ödeme sistemi ING Taksitle'yi hayata geçirdi. Bu kapsamda, bankanın müşterisi olsun ya da olmasın, herkes yeni nesil ödeme sistemi ile kampanya beklemeden, kredi kartı kullanmadan ve nakitten harcamadan anlaşmalı mağazalardan yapacakları alışverişleri 36 aya varan taksit imkanı ile ödeyebiliyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, ING Taksitle ile ödeme yapmak isteyen bankanın müşterileri, mobilyadan beyaz eşyaya, tatilden gelinliğe kadar pek çok farklı alanda anlaşmalı mağazalarda alışverişlerini 36 aya varan vade ile taksitlendirebiliyor. Yeni nesil ödeme sisteminden, bankanın müşterileri yararlanabiliyor. Bankanın müşterisi olmayanlar ise uçtan uça dijital bir deneyimle ING Mobil'i indirerek ve “ING'li Ol”u tıklayarak sadece 3 adımda müşteri olma sürecini tamamlayabiliyor. Yeni nesil ödeme sisteminin sunduğu avantajlar ile anlaşmalı mağazalar da kazanıyor. Yeni ödeme sistemi kapsamında kurulan İş Ortaklığı Platformu'na üye olmak isteyen mağazalar, bankanın web sitesinden randevu talep formunu doldurarak kolayca başvurabiliyor. Onay ve yetkilendirme süreçleri tamamlanan mağazalar ise aynı gün platform ekranına ulaşarak hızlı bir şekilde yeni nesil ödeme sistemi ile satış yapabiliyor. Bu yenilikçi ödeme sistemi sayesinde anlaşmalı mağazalar, müşterilerine kredi kartı kullanmadan ve nakitten harcamadan, satış noktasında alışveriş tutarında ING üzerinden kredi kullanma imkanı sunuyor. Ayrıca kredi tutarı, müşteri henüz mağazadan çıkmadan anlaşmalı mağazanın hesabına geçiyor. Anlaşmalı mağazalar, ING Taksitle İş Ortaklığı Platformu'nu kullanarak kolayca süreçleri yönetebiliyor, müşterilerine özel kampanya ve 36 aya varan vade imkanı sunabiliyor ve ayrıca hiçbir ücret ya da masraf ödemiyor.

“Ödeme sistemleri alanında fark oluşturacak bir yenilik olan ING Taksitle ile tüketicilerin alım gücünü desteklemeyi hedefliyoruz”

Kalıpların dışında bankacılık ürün ve hizmetler geliştirdiklerini aktaran ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ozan Kırmızı, “Müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmak ve onları finansal olarak desteklemek için yenilikçi hizmetler geliştirmeye ve sektörü dönüştürmeye devam ediyoruz. Ödeme sistemleri alanında fark oluşturacak bir yenilik olan ve inovatif marka tavrımızı yansıtan ING Taksitle sayesinde kredi kartı taksitlendirmesi ile POS kullanımına iddialı bir alternatif sunuyoruz. Bu yeni ödeme sistemimiz ile hem tüketicilere hem de mağazalara esneklik ve avantaj sağlıyoruz” dedi.

Kırmızı değerlendirmelerine şöyle devam etti: “Tüketiciler, kredi kartından kaynaklı limit nedeniyle yüksek maliyetli ürünleri satın alırken zorluk yaşayabiliyor. Biz de bu ihtiyaçtan yola çıkarak yepyeni bir ödeme sistemi geliştirdik. Taksitleri kalıpların dışına çıkaran ING Taksitle ödeme sistemimiz ile satış noktasında tüketicilere yepyeni, uçtan uca dijital bir sistemle alışveriş tutarında kredi kullanma imkanı sağlayarak kredi kartı taksitlendirmesine ve POS kullanımına yeni bir alternatif sunuyoruz. Yeni ödeme sistemimiz ile tüketicilere sektör bağımsız olarak alışveriş ödemelerinde 36 aya varan taksit imkanı sunarak tüketicilerin alım gücünü desteklemeyi hedefliyoruz.”

“Yeni nesil ödeme sistemi ile anlaşmalı mağazalara ücret ve masraf olmaksızın alternatif bir ödeme sistemi sunuyoruz”

Ülke ekonomisini desteklemeyi sürdürdüklerini aktaran Kırmızı, “Bu yeni ödeme sistemi ile işletmelerin ticarette güçlenmelerine katkıda bulunmayı hedefliyor ve onlara yönelik birçok avantaj sağlıyoruz. Anlaşmalı mağazalara ücret ve masraf olmaksızın alternatif bir ödeme sistemi sunuyor, böylelikle müşteri memnuniyetlerinin ve satışlarının artırılmasına katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Aynı zamanda ihracatı desteklemeyi stratejimizde önemli bir yerde konumlandırıyor ve mobilya, beyaz eşya gibi sektörleri bu doğrultuda önceliklendiriyoruz. Hem müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştırmaya hem de işletmeleri destelemeye devam edeceğiz” dedi.