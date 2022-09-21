ING'den görüntülü görüşme ile BES'e başvurma kolaylığı

ING Türkiye, müşterilerine ING Mobil'de yer alan Cebimdeki Danışman üzerinden görüntülü görüşme yaparak Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) başvurma ve katılım kolaylığı sunuyor. Bankanın müşterileri şubeye gitmeden, mobil uygulama üzerinden canlı bir danışman yardımıyla BES ile ilgili sorularına detaylı yanıtlar alabiliyor ve BES'e başvurabiliyor.

ING Türkiye, ING Mobil'de yer alan Cebimdeki Danışman üzerinden görüntülü görüşme yaparak Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) katılım kolaylığı sunuyor. Yapılan açıklamaya göre banka, müşterilerinin uzmanlarla görüntülü görüşme yaparak, yatırım, birikim, sigorta ve kredi ile ilgili konularda bilgi alabildiği ve işlem yapabildiği Cebimdeki Danışman hizmet kapsamına BES'i ekledi. Bankanın müşterileri artık mobil uygulama üzerinden canlı bir danışman yardımı ile BES ile ilgili sorularına detaylı yanıtlar alabiliyor ve BES'e başvuru yaparak katılım sağlayabiliyor. Ayrıca, kullanıcılar başvuru sonrasında mobil uygulama üzerinden BES'e ait tüm detaylarını görebiliyor. Bankanın müşterileri, Cebimdeki Danışman ile ING Mobil'den bir uzmana hafta içi 08.00-20.00 saatleri arasında canlı olarak bağlanabiliyor. BES'e başvurmak isteyenler, bankanın NN Hayat ve Emeklilik iş birliği ile müşterilerine sunduğu ‘Emekliliğim Güvende' planıyla en az 250 TL aylık katkı payı ödeyerek emeklilikleri için güvenli bir şekilde birikimlerini yatırıma dönüştürebiliyor ve ödenen katkı payı tutarına göre yatırılan yüzde 30 devlet katkısı sayesinde birikim tutarlarını artırabiliyor.

“Görüntülü görüşme ile BES'e başvurma imkanı sunan ilk banka olmaktan mutluyuz”

Müşterilerinin hayatlarını kolaylaştırmak için yenilikler sunduklarını vurgulayan ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ozan Kırmızı, “Müşterilerimizin yatırım ve birikim konusundaki bankacılık işlemlerini diledikleri yer ve zamanda, dijitalden kolayca yapabilmelerini hedefliyoruz. Bununla beraber müşterilerimizin uzman tavsiyesine ihtiyaç duyabileceği daha çok adımlı işlemleri Cebimdeki Danışman'a dahil ediyor ve yeni ihtiyaçlar doğrultusunda buradaki hizmet kapsamını da genişletiyoruz. BES'e başvurma sürecinde de müşterilerimiz canlı bir yardım ile yönlendirilmeye ihtiyaç duyabiliyor. Buradan yola çıkarak biz de BES'i Cebimdeki Danışman hizmet kapsamına dahil ederek müşterilerimize kolaylık sağlamayı amaçladık. Böylelikle müşterilerimize hem daha konforlu bankacılık deneyimi sunuyoruz hem de gelecekleri için birikim yapmalarına katkıda bulunuyoruz. Ayrıca, sektörde bir ilke imza atarak Türkiye'de uzaktan ve görüntülü görüşme ile BES'e başvurma imkanı sunan ilk banka olmaktan dolayı da mutluyuz. Şubelere de kalıplara da sığmayan bankacılık anlayışımız doğrultusunda dijital ve esnek yeni hizmetler geliştirerek müşterilerimize kalıpların dışında hayatın içinde çözümler sunmaya devam edeceğiz” dedi.