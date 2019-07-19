ING'den müşterilerine ATM kolaylığı

ING Türkiye, müşterileri için 1 kilometre yakınında bankanın ATM'si bulunmuyorsa tüm ATM'lerden ücretsiz para çekebilme imkanı sağlayan yeni bir uygulama başlattı. ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Alper Gökgöz, “Bu uygulama ile müşterilerimize her zaman, her yerden, kolay ve zahmetsiz hizmet sunma hedefini destekliyoruz” dedi.

Müşterilerine her zaman, her yerden, kolay ve zahmetsiz hizmet sunabilmek hedefiyle faaliyet gösteren ING Türkiye, yakınlarında bankanın bir ATM'si olmayan müşterileri için tüm ATM'lerden masrafsız nakit çekme imkanı sunan bir uygulama başlattı. Lokasyon Bazlı ATM Masrafsızlık Uygulaması ile ING Mobil'de Şube ATM Bulucu'ya giriş yaparak 1 km yakında bankanın bir ATM'si bulamayan müşteriler, yakınındaki tüm diğer banka ATM'lerinden bin TL'ye kadar ücretsiz para çekebiliyor. Uygulamadan faydalanmak için banka müşterilerinin ING Mobil'de konum erişiminin açık olması gerekiyor. Mobil uygulamadan Şube ATM Bulucu'ya girildiğinde 1 km yakında bankanın bir ATM'si bulunmuyor ise müşterilere ücretsiz ATM kullanım fırsatı otomatik olarak sunuluyor.

Alper Gökgöz: “Müşterilerimizin her zaman yanındayız”

ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Alper Gökgöz, müşteri deneyimini iyileştirme açısından öncü bir çalışma olan Lokasyon Bazlı ATM Masrafsızlık Uygulaması ile ING'nin ATM'si bulunmayan yerlerde de müşterilerinin yanında olduğunu söyledi.

Alper Gökgöz, şöyle konuştu: “ING Türkiye olarak gelişen teknolojilerle mobil bankacılığın sunduğu yeni fırsatları müşterilerimiz için fark oluşturacak uygulamalara dönüştürüyoruz. Kendisini bankacılık lisansına sahip bir teknoloji şirketi olarak tanımlayan ING Türkiye, sektörde yine öncü olacak bu uygulama ile ING ATM'sinin bulunmadığı yerlerde de müşterilerinin yanında. Yeni nesil bankacılıkta öncü olma vizyonuyla çalışan ING Türkiye, stratejisinin odağına inovasyon ve teknolojiyi alarak büyümeye devam edecek.”