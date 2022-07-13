ING'den tüzel müşterilerine yönelik Sürdürülebilir İş Kredisi

Bu kapsamda, belirlenen sürdürülebilirlik kriterlerini sağlayan ticari işletmeler, taksitli ticari kredi ve spot krediler için uygun kredi oranlarından faydalanabiliyor.

Sürdürülebilir ve sorumlu bankacılık temelleri üzerine inşa edilen iş modeli ile ekonomik, çevresel ve toplumsal sürdürülebilirliğe öncelik veren ING Türkiye, Tüzel Bankacılık müşterilerine yönelik program hayata geçirdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, ING Grubu ile birlikte yürütülen program kapsamında, bankanın avantajlı Sürdürülebilir İş Kredisi sunulacak ve sürdürülebilirlik odaklı etkinlikler ile bu alandaki farkındalık artırılacak. Bankanın müşterisi olan ticari işletmeler, taksitli ticari kredi ve spot krediler için cazip kredi oranlarından faydalanabiliyor. Sürdürülebilir İş Kredisi'nden faydalanabilmek için ise Birleşmiş Milletler'in açıkladığı sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda belirlenen kriterlerin sağlanması ve gerçekleştirilen çalışmalara yönelik sertifika ve belgelerin sunulması gerekiyor. Kriterlerin kapsamı ve belge sunulması gereken alanlar ise şöyle sıralanıyor: Cinsiyet eşitliği, ekonomik ve temiz enerji (Yenilenebilir Enerji Üretimi / Enerji Verimliliği), çevre kirliliğin önlenmesi ve kontrolü, temiz taşımacılık, sürdürülebilir su ve atık su yönetimi, eko verimli ve/veya döngüsel ekonomi uyarlamalı ürünler, üretim teknolojileri ve süreçleri. Gerekli dokümanlar hakkında ING Türkiye Tüzel Bankacılık şubeleri ve müşteri temsilcilerinden detaylı bilgi alınabiliyor. Banka, yürütülen program kapsamında ayrıca, Tüzel Bankacılık müşterileri için düzenleyeceği etkinlikler ile sürdürülebilirlik alanında farkındalık oluşturacak.

“Sürdürülebilirliğe katkı sağlamak isteyen müşterilerimizi desteklemeyi sürdüreceğiz”

Bankacılık sektörünün dönüştürücü gücüne inandıklarını belirten ING Türkiye Tüzel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Öcal Ağar, “Banka olarak sürdürülebilirliği tüm iş yapış biçimimize yön veren bir anlayış olarak görüyoruz. Sürdürülebilirlik alanında öncü uygulamalar yürüten ING Grubu'nun parçası olan banka olarak, uluslararası deneyimini ülkemize aktarmak ve Türkiye'de bu alandaki dönüştürücü güç olmak için kesintisiz çalışıyoruz. Sürdürülebilir bir dünya hedefinde kolektif bir bakış açısının önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu kapsamda avantajlı kredilerimizle müşterilerimizi finansal olarak desteklerken, bir yandan da etkinliklerimiz ile bu alanda farkındalığı artırarak sürdürülebilirliğe katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Sürdürülebilirliğe öncelik vermeye, sürdürülebilirliğe katkı sağlamak isteyen müşterilerimizi desteklemeye ve sürdürülebilirlik temalı ürünler geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.