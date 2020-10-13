ING'den ücretsiz ATM adımı

ING Türkiye ile Türkiye İş Bankası bir iş birliği gerçekleştirdi. Anlaşma kapsamında, ING müşterileri, Türkiye genelindeki tüm İş Bankası Bankamatik'lerini ücretsiz olarak kullanmaya başladı. Bu sayede ING müşterilerinin hiçbir koşul ve ek ödeme olmadan işlemlerini gerçekleştirebilecekleri ATM sayısı beş katına çıktı.

ING müşterileri bu iş birliği ile birlikte, aralarında nakit çekme, para yatırmanın da olduğu ATM işlemlerini İş Bankası Bankamatik'lerinden de gerçekleştirebiliyor. Döviz, QR kod ile para çekme ve kartsız işlemler ise bir süre daha yalnızca ING ATM'lerinden yapılmaya devam edecek.

“Bu iş birliği uzun vadeli vizyonumuzun bir parçası”

ING Türkiye Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Yücel Ölçer, “Finans sektörü olarak ortak ATM kullanımı alanında başarılı bir geçmişimiz var ancak bu sistemin istenilen seviyeye ulaşılabilmesinde en önemli faktörlerden biri, işlemlerin ücretsiz olarak gerçekleştirilebilmesi. Biz de bu doğrultuda, müşterilerimizin hiçbir ücret ödemeden İş Bankası Bankamatik'lerinden işlemlerini yapabilmeleri için bir iş birliği gerçekleştirdik” dedi.

Ölçer, bu iş birliğini, uzun vadeli vizyonun bir parçası ve büyük bir adımı olarak değerlendirdiklerini belirterek, şöyle devam etti: “Önümüzdeki yıllarda ortak ATM'ye geçişin artacağını düşünüyoruz. Bu kapsamda biz de bu gibi iş birliklerinin de katkısıyla müşterilerimize, vaat ettiğimiz gibi her zaman, her yerden, kolay ve zahmetsiz hizmet vermek için çalışmalarımızı sürdürecek, ATM ağımızı genişletmeye devam edeceğiz. İş birliğimizin müşterilerimize fayda sağlayacağına inanıyor, Türkiye İş Bankası yetkililerine katkılarından dolayı teşekkür ediyorum.”