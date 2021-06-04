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İngiliz Savaş Gemisi 'HMS Trent' İstanbul Boğazı'ndan geçti

İngiliz Donanması’na ait P224 borda numaralı ’HMS Trent’ isimli savaş gemisi İstanbul Boğazı’ndan ilerleyerek Çanakkale Boğazı’na doğru yol aldı.

İngiliz Donanması'na ait P224 borda numaralı 'HMS Trent' isimli savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan ilerleyerek Çanakkale Boğazı'na doğru yol aldı. Geminin geçişi Beşiktaş Ortaköy'den görüntülendi.


İngiliz Donanması'na ait P224 borda numaralı 'HMS Trent' isimli savaş gemisi Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Ortaköy sahilinden saat 19.30'da görülen savaş gemisine geçişi esnasında Sahil Güvenlik botu eşlik etti.


P 224 borda numaralı HMS Trent isimli gemi Çanakkale Boğazı'na doğru yol aldı. Geminin geçişi Ortaköy'den görüntülendi.

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