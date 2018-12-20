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İngiliz turistlerin tercihi Türkiye, ABD ve Küba

Avrupa Birliği’nden (AB) anlaşmasız ayrılık tartışmaları sonrası İngiltere’deki turistlerin gelecek yaz dönemi için tatil tercihleri Türkiye, Küba ve ABD olacak.

Avrupa Birliği'nden (AB) anlaşmasız ayrılık tartışmaları sonrası İngiltere'deki turistlerin gelecek yaz dönemi için tatil tercihleri Türkiye, Küba ve ABD olacak.


İngiltere'de yayımlanan Times gazetesinde yer alan habere göre İspanya ve Kanarya Adaları gibi Avrupa'daki en gözde tatil noktalarına seyahat rezervasyonlarında düşüş gözlemlendi. Habere göre, Türkiye ve Afrika'nın yanında, ABD, Küba ve Meksika uçuşlarına talepte de artış görüldü.


İngiltere Başbakanı Theresa May'in Avam Kamarası'nda yapılacak Brexit oylamasını ertelemesi ve Euro'nun ülkenin para birimi Sterlin karşısında güç kazanması buna gerekçe gösterildi.

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