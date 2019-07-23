İngilizce Tırı eğitime çıkıyor

‘Time Travel' bir çok bölgede İngilizce eğitimi vermek üzere yola çıkıyor.

Sosyal Sorumluluk projesi kapsamında English Time içerisinde temel İngilizce eğitimi ve eğlenceli etkinlikler sunulacak eğitim tırını yola çıkarıyor. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Şimşek, “Time Travel tırıyla sosyal sorumluluk projesi kapsamında 2-3 milyon kişiye ulaşmayı hedefliyoruz. Ücretsiz eğitimler, eğlence aktiviteleri ve konserler de düzenleyeceğimiz etkinliğimize, küçük büyük ayırt etmeksizin herkes katılabilir” mesajını verdi.

Tırın rotası

20 Temmuz 25 Ağustos tarihleri arasında, Ege ve Akdeniz'in tüm illerinde

Marmara Bölgesi, Ege, Akdeniz Bölgesinde ki tüm sahil kesimlerinde, Tekirdağ'dan, Çorluya, Çanakkale'den Edirne'ye, Balıkesir'den, Akçaya, İzmir'den Çeşmeye, Alaçatı'dan Didim'e, Kuşadası'ndan Bodruma, Marmaris'ten Fethiye'ye, Antalya'dan Kaşa, Alanya'dan Mersine kadar tüm illerde Time Travel tırı ile etkinlikler düzenlenecek.