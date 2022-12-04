İngiltere, Dünya Kupası'nda çeyrek finalde

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Son 16 Turu'nda İngiltere, Senegal'i 3-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

2022 Dünya Kupası'nda Son 16 Turu heyecanı sürüyor. B Grubu'nu 7 puanla lider tamamlayan İngiltere, A Grubu ikincisi Senegal ile Al Bayt Stadyumu'nda karşılaşırken, mücadelede El Salvadrolu hakem Ivan Cisneros düdük çaldı. Karşılıklı ataklarla geçen ilk yarıda İngilizler 38. dakikada 1-0 öne geçti. Bellingham'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Jordan Henderson, düzgün bir vuruş yaparak topu filelere gönderdi. Oyun üstünlüğünü eline alan İngiltere'de bu kez 45+3. dakikada kaptan Harry Kane sahneye çıktı. Ani gelişen atakta Foden'ın pasıyla ceza sahası içinde topu kontrol eden Kane, düzgün bir vuruşla farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti. 57. dakikada Foden bir asiste daha imza atarken, bu kez gol Bukayo Saka'nın ayağından geldi. Kalan dakikalarda Senegal'e gol izni vermeyen İngilizler, mücadeleden de 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. İngiltere, 10 Aralık'ta oynanacak çeyrek final maçında Fransa'nın rakibi oldu.

İngiltere'nin yıldız oyuncusu Harry Kane, Senegal karşısında attığı golle turnuvadaki ilk golünü kaydetti. Rusya'da oynanan 2018 Dünya Kupası'nda 6 gole imza atan Kane, Dünya Kupalarındaki toplam gol sayısını 7'ye çıkardı.