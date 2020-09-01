İngiltere'den KidZania İstanbul'a ödül

Dünyaca ünlü gezgin platformu TripAdvisor, 2020 Travellers' Choice ödüllerini açıkladı. Misafir yorum ve puanlarıyla belirlenen dünyanın en prestijli eğlence alanları arasında Çocuklar Ülkesi KidZania İstanbul yer aldı.

Çocuklar Ülkesi KidZania İstanbul, misafirlerinin yorum ve puanları ile TripAdvisor'ın en büyük ödülü 2020 Travellers' Choice ödülünü aldı. Çocuklu ailelere eğlenerek öğrenme yani “Edutainment” hizmeti veren çocuk oyun alanı , dünyanın en iyi eğlence alanları arasında yüzde 10'luk dilime girdi. Ödül, 2019 yılındaki olumlu yorum ve yüksek puanlara göre dünyadaki en iyi kurumlara veriliyor.

Çocuklu ailelere, eğlenirken öğrenme hizmeti veren KidZania İstanbul'un CEO'su Ebru Timur, tüm ekip arkadaşlarına emekleri için teşekkür etti. Timur; “Misafirlerimize en yüksek standartlarda hizmet veriyoruz. Şehrimizin, ailelerin en sevdiği yerlerin başında gelmesi bizim için büyük bir gurur. Dünyanın en büyük seyahat değerlendirme sitesi aracılığıyla layık görüldüğümüz bu ödül, bizim için çok kıymetli' dedi.

Yorumları için misafirlerine teşekkür eden Timur; “1 Ağustos tarihinden bu yana 'Kontrollü Sosyal Hayat' prensibi ve dört yeni temel ilkemiz; sosyal mesafe, maske kullanımı, minimum temas ve maksimum hijyen kuralları ile misafirlerimizi ağırlıyoruz. Aynı zamanda şehrin havalandırma santrallerinde UV cihazları ile kullanılarak bakteri ve virüslere karşı yüzde 99,9 oranında koruma sağlıyoruz” açıklamasında bulundu.