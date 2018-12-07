İnmede 1 haftalık süreç çok önemli

Damar sertliğinin olumsuz sonuçlarından biri olan şah damarı kaynaklı inmeler günden güne artış gösteriyor. Türkiye'de her yıl 150 bin kişinin inme geçirirken, bunlardan yaklaşık yüzde 70'ini şah damarı kaynaklı inmeleri oluşturuyor. Uzmanlar ise şah damarı kaynaklı inmelerde ilk 6 saatlik kritik sürecin hayati öneme sahip olduğunun altını çiziyor.

Konu ile ilgili bilgi veren Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Yusuf Kalko, ''Tıp literatüründe, şah damarı tıkanıklığı nedeniyle felç geçirmiş hastalara 6'ncı saatten sonra müdahale yapılmasının kayda değer yarar sağlamayacağına dair yerleşik kanı, artık değişti. Uyguladığımız inme cerrahisi yöntemiyle hastalarda 10'uncu güne kadar başarı sağlanabiliyor; değişik derecelerde inme geçirmiş hastaları yeniden yaşama bağlayabiliyoruz. Bu başarı; hastanın genel durumuna göre bazen konuşma yetisinin geri gelmesi bile söz konusu olabilirken, bazen hastalarımızın ayağa kalkmasını bile sağlayabiliyoruz. Sonuç ne olursa olsun, her halükarda hastalarımızın hayatına olumlu katkı sağlıyoruz'' dedi.

“Yüzde 100 tıkalı damar da açılabiliyor, 100 yaşındaki hasta da ameliyat olabiliyor”

Damar tıkanıklığı ameliyatlarında yaşın öneminin olmadığını dile getiren Kalko, sadece lokal anestezi ile her türlü damar ameliyatını yapabildiklerini belirtti ve en yaşlı hastalarının 103 yaşında olduğunu söyledi. Lokal anestezi altında yapılan inme cerrahisi ameliyatları sırasında hastanın bilincinin açık tutulduğunu ve şah damarı kaynaklı felç ile kaybedilen hissiyatın geri gelişini bu şekilde kontrol edebildiklerini belirten Kalko, “Hastanın maruz kalabileceği riskler lokal anestezi kullanımıyla minimuma indirgeniyor. Bu şekilde genel anestezinin komplikasyonlarından kaçınıyorsunuz. Ameliyat esnasında hastanın şuurunu gözlemliyoruz. Bu da özellikle ileri yaştaki hastalar için büyük önem teşkil ediyor. Çünkü bu durumdaki hastalar sadece damar sorunları ile değil; aynı zamanda şekerden tansiyona, kalpten, akciğer sorunlarına kadar pek çok rahatsızlıkla da mücadele ediyor. Şah damarı ameliyatında hastanın sadece boynunu uyuşturarak yaptığımız bu ameliyat sırasında onlarla sohbet ediyoruz. Bu sohbet onları dinç tutuyor ve şuur kaybını önlüyor. Şuurda ufak da olsa bir bozulma olması durumunda hemen bir kanül yardımıyla beyne kan gönderip hastanın dinç kalmasını sağlıyoruz. Bu esnada damarın içini temizleyip hızlı bir şekilde kapatıyoruz. Operasyon 30-50 dakika arasında tamamlanmış oluyor. Bu ameliyatlar stentin uygun olmadığı hastalarda da avantaj sağlıyor” şeklinde konuştu.

Kasım ayında sabaha karşı felç geçiren ve sol kolu ile sol bacağında hareket kaybı meydana gelen 72 yaşındaki Nebahat Öztürk'ün şah damarı kaynaklı felç geçirdiği anlaşıldı. Geçirdiği felçten bir hafta sonra Prof. Dr. Yusuf Kalko tarafından ameliyata alınan Öztürk, dikişleri alınmak üzere geldiği kontrol muayenesinde,” Kendi başıma rahatlıkla yürüyorum merdiven bile çıkabiliyorum” dedi.

Hastayı değerlendiren Kalko, ”Hasta bize gelmeden bir hafta önce felç olmuş. Sol kolu ve sol bacağında güçsüzlük ve konuşma bozukluğu vardı. Tetkiklerde sağ şah damarında kritik bir darlık tespit ettik. Hastayı değerlendirdikten sonra plağın çok yumuşak olduğunu fark ettik ve stente uygun olmadığına karar vererek açık ameliyat kararı aldık. Boynu uyuşturarak lokal anestezi ile yaptığımız ameliyatta küçük kesi ile damarın içini plaklardan temizledik. Hasta şimdi kendi ihtiyaçlarını görebiliyor, yürüyebiliyor. Sol kolunu da yavaş yavaş hareket ettirmeye başladı. Fizik tedavi süreci devam ediyor” dedi.