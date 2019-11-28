İnmemiş testis kısırlık ve kanser riskini artırıyor

Memorial Sağlık Grubu Medstar Topçular Hastanesi Çocuk Cerrahisi Bölümü'nden Op. Dr. Selim Demirezen, inmemiş testis ve cerrahi tedavisi hakkında bilgi verdi.

Demirezen, yumurtaların zaman zaman torbanın yukarısına kaçmasına “utangaç testis” (retraktil testis) dendiğini belirterek, "Soğuğa maruz kalma, çocuğun alt kısmına dokunulması, stres durumlarında testis kasıklara doğru kaçarak ortadan kaybolur. Fakat sıcağa maruz kalındığında, ateş, banyo sırasında, uyurken bakıldığında çoğunlukla testisler torbadadır. Bunların çoğu medikal veya cerrahi tedavi gerektirmez. Ancak 3 veya 6 aylık aralıklarla çocuk cerrahisi uzmanı tarafından kontrol edilmesi gerekmektedir. Testisin bir ya da ikisinin gelişmemesi ve yok olması durumuna “atrofik testis” denilmektedir. Testisin anne karnında gelişimi sırasında oluşabilecek olumsuzluklar testisin çürümesine ve yok olmasına neden olabilmektedir. Bu durumda testisin karın içinde olmadığının kanıtlanması gerekir. Laparoskopi yapılarak karın içinde testisin olmadığı gösterilmelidir. Eğer testis varsa, testis damarları ve sperm kanalının uzunluğunun izin verdiği yere kadar testis indirilir. İnmemiş testiste testisin ameliyatla torbaya indirilmesinin en önemli amacı kısırlığın önlenmesidir. 1 yaşa kadar testislerin kendiliğinden torbaya inme şansı olduğu için ameliyat gerekmeyebilir. Ancak 1 yaşına kadar hala torbaya inmediyse ameliyatla indirilmelidir" dedi.

Kısırlık ve kanser gelişme riskini engellemek için cerrahinin şart olduğunu kaydeden Demirezen, "Ameliyatla kısırlık riski tamamen ortadan kalkmaz fakat en aza indirilir. Ameliyatın ikinci önemli nedeni kanser riskini engellemektir. İnmemiş testisli hastaların testislerinde ileride kanser gelişme riski normal erkeklere oranla 15 kat daha fazladır. Bu risk operasyon sonrası da değişmez, ancak testisin takibinin hasta tarafından da yapılabileceği bir bölgeye indirildiğinden erken tanıya imkan sağlar. Bununla birlikte inmemiş testisli hastaların yüzde 75-80 kadarında ameliyatta kasık fıtığı da tespit edilmektedir. Ameliyat ile kasık fıtığı onarımı da yapılmaktadır.

Testisin torbanın hemen yukarısında olması gibi çok sınırlı bazı durumlarda hormonal tedaviyle testislerin kısmen torbaya inmesi sağlanabilir. Ancak bu tedavi, çocukların çok küçük yaşta cinsiyet hormonları almalarına neden olduğu için önemli bazı yan etkilere yol açabilir. Bu tedavilerden sonra peniste büyüme ve kıllanma gibi durumlar görülebilir. Gerçek inmemiş testisli çocuklarda asıl tedavi, cerrahi girişimle testisi torbaya indirmektir. İnmemiş testis ameliyatından sonra çocuklar aynı gün taburcu edilir. Birkaç gün evde istirahat önerilir. Hastanın hareket etmesinde ve yürümesinde bir sakınca yoktur. Torbada şişlik ve sertlik birkaç hafta devam edebilir, sonra kendiliğinden geçmektedir. Ameliyattan 2-3 gün sonra kontrole gelen hastanın pansumanı çıkarılır ve artık banyo yapabilir. Yarada kızarıklık ve şişlik fazlaysa, kan geliyorsa, ateş, bulantı, kusma, karın ağrısı varsa mutlaka doktora başvurulmalıdır. İndirilen yumurtanın gözlenmesi ve kontrolü için ameliyat sonrası 1-3-6 aylarda muayene önerilir" dedi.