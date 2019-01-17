İnnova'ya Deloitte Teknoloji Fast 50'de 'Big Star' ödülü

Türk Telekom'un bilgi teknolojileri çözümleri sağlayıcı şirketi İnnova, Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye Programı'nda üst üste 13'üncü kez yer aldı. Programda 2006 yılından bu yana aralıksız yer almayı başaran tek şirket olduğu kaydedilen İnnova, 'Büyükler Ligi' olarak adlandırılan 'Big Star' kategorisinde de Big Star ödülünün sahibi oldu.

Türk Telekom'un bilgi teknolojileri çözümleri sağlayıcı şirketi İnnova, Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye Programı'nda üst üste 13'üncü kez yer aldı. Şirket, 'Büyükler Ligi' olarak da adlandırılan 'Big Star' kategorisinde de Big Star ödülüne layık görüldü. Şirketin net satış gelirlerinde kaydettiği büyüme performansı, özgün ürünleri ve Ar-Ge faaliyetleri sonucu bu ödülü almaya hak kazandığı bildirildi.

"Big Star ödülü, İnnova'nın endüstriye kattığı değerin önemli bir göstergesi"

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan İnnova Genel Müdürü Ali Emir Eren şunları söyledi; "Türk Telekom'dan aldığımız güçle büyümemizi kararlı adımlarla sürdürüyoruz. Tamamen yerli kaynaklarla geliştirdiğimiz İnnova çözümlerini dört kıtada 37 ülkeye ihraç ediyoruz. Kendi mühendislerimizin Ar-Ge faaliyetleri sonucu ortaya çıkardığı çözümlerle tüm dünyada farklı sektörlerin dijital dönüşümüne katkı sağlamaya devam ediyoruz. Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye programında üst üste yer almak ve kazandığımız Big Star ödülü, İnnova'nın endüstriye kattığı değerin önemli bir göstergesi. Önümüzdeki yıllarda da bu istikrarı sürdürmek ve Deloitte Fast 50'den yine ödüllerle dönmek için çalışmaya, geliştireceğimiz yeni çözümlerle sektörümüzün büyümesine katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Bu ödülde ve tüm başarılarımızda emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum".