"İnovasyon ve AR-GE sadece çip üretmek değildir"

Yurttaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Trimbox CEO'su Evren Yurttaş, son dönemlerin şirket politikalarında önemli yer tutan inovasyon ile ilgili konuştu. İnovasyonun Türkçe'de bir karşılığı bulunmak istenirse kolaylama denebileceğini belirten Yurttaş, "Çünkü inovasyonun temel amacı var olan bir sorunu kolaylamak için iş veya ürün geliştirmedir. Yani eğilim olarak son birkaç yılda gündemimize girse de Dünya kurulduğundan beri var olduğu yadsınamaz. Bana göre en büyük inovasyon, tekerlektir. Belki çok daha öncesinde ateşin bulunması insanlık tarihinde birçok şeyi değiştirmiştir ama tekerlek sistemi modern hayatta hızı ifade etmek adına dönüm noktası kabul edilebilir. Genç neslin eğiliminde çok ve hızlı para kazanmakla eşdeğer olduğu için çok sevilen inovasyon ve AR-GE tabirleri için tekerlek oldukça basit bir örnektir. İnovasyon kelimesi aslında tam da bu iş için yerine adeta cuk oturur. Çünkü AR-GE ve inovasyon var olan bir sorunu kolaylamak için yapılır ve tekerlek, yapıldıktan sonra, akıl edildikten sonra çok basit gibi görünse de tam bir inovasyondur" dedi.

İnovasyon ve AR-GE'nin sadece çip üretmek olmadığını belirten Evren Yurttaş, "Aynı zamanda Bursa'nın Mucidi ödülünü almış bir AR-GE mühendisi olarak genç arkadaşlarıma aktarıyorum. Tüm üniversite öğrencisi arkadaşlarıma bakıyorum ve herkesin nerdeyse AR-GE mühendisi olmak istediğini gözlemliyorum. Ama onların hayali olan robotların konuştuğu, insanların olmadığı Endüstri 4.0 sisteminde kendisine de ihtiyaç olmadığını, o ürünlerin sadece parçalarını değiştirebileceklerini anlamalarını istiyorum. Yıllarca hiçbir şey yapmayan mühendislerin, gerçek anlamda AR-GE ve inovasyon yapan biz mühendisleri küçük gördüğü ve eleştirdiklerine şahit oldum. Eleştirileri şöyleydi; abi ürettiği ürünün içinde 10-15 TL'lik devre elemanları var, evde kendinde yapabilirsin gibi gerçekten aslında kendini çok sıkıntılı duruma düşürdüğünden haberi olmayan insanlarla mücadele ettim. Hâlbuki fiziksel maliyete baktığında hergün karşısında oturduğu bilgisayarın işletim sisteminin artık bir cd maliyeti bile yoktu. Peki o işletim sistemini yazmak, korumak, pazarlamak bedava mıydı? İnovasyonun ve AR-GE'nin anlamını Türkçe'ye çevirip, kolaylamak olarak anlarsak, gerçekten üretebileceğiz, ürettiğimizden utanmayacağız ve utanmayacağımız ürünler bir gün belki de insanların hayatını kolaylaştıracak ve bizi milyarder yapacak" şeklinde konuştu.