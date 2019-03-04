İnşaat çalışması okulu sallayınca öğrenciler panik oldu

Beykoz'daki Atatürk İlkokulu ve Ortaokulu binalarının bulunduğu Vatan Caddesi üzerindeki alanın hemen yanına yapılan başka bir okulun inşaat çalışması nedeniyle, iki okulda sarsıntılar meydana geliyor. Öğrenciler panik, veliler ise tedirginlik yaşıyor. Panik yaşanan okul ise havadan görüntülendi.

Beykoz'daki Vatan Caddesi üzerinde bulunan Atatürk İlk ve Ortaokulu'na ait alanın, Kireçocağı Caddesi üzerinde kalan yan tarafında yapımı süren başka bir okulun inşaatı öğrencilere zor anlar yaşatıyor. Yeni okulun inşaatı sırasında iş makinelerinin çalışmaları nedeniyle yaşanan sarsıntılar, eğitim görmekte olan öğrenciler arasında paniğe neden oldu. Okul binalarından biri boşaltılırken, öğrencilerin bir kısmı başka okullara nakledildi. Veliler ise sarsıntılar nedeniyle tedirgin. Atatürk İlk ve Ortaokulu önünde toplanan veliler, okul yönetimi ile görüşme talep etmelerine rağmen, kendilerine hiçbir şekilde cevap verilmediğini iddia etti. Veliler daha sonra polis tarafından bahçeden çıkarıldı. Polis memurları basın mensuplarının da bahçe içerisinden görüntü almasına engel oldu. Okulda eğitimin devam ettiği sırada inşaat alanına hafriyat kamyonlarının girip çıktığı, aynı zamanda iş makinesinin çalışmaya devam ettiği görüldü.

Atatürk Ortaokulu'nda eğitim gören bir öğrenci, yaşananları şu şekilde anlattı; “Biz o anda bilişim sınıfında dersteydik. Ben ilk önce masaya hoca çarptı zannettim. Meğer bizim sıralarımız sallanmaya başladı. Ben çok güçlü hissettim, deprem oluyor zannettim. "Çök- kapan- tutun" yaptım. Sonra baktım biraz azaldı, herhalde vinçler uzaklaştı. Korkudan ders işleyemedik zaten. Daha önce iki kez oldu, biri Çarşamba, biri Cuma günüydü.”

Okulda iki çocuğunun öğrenim gördüğünü belirten bir veli ise şunları kaydetti; “Çocukların ve velilerin tepkisi üzerine böyle bir sallantının olduğu duyuldu ve biz de veli olarak okula geldik. Müdürümüzden ve yetkililerden bilgi almaya çalıştık ve aldık. Milli Eğitim Müdürü'nü de aradık, gelip yerinde inceledi. Mühendisler de geldi. Okulun hafriyat alanında zemin etüdü yapılması adına sıklaştırma yapılıyor. Orada silindir çalıştığından, okulda bir titreme olmuş ve çocuklar bundan rahatsızmış. Psikolojik olarak etkilenme durumu olacakmış. Biz bütün yetkililere bunu ilettik. Yetkililer de çocukların burada bir süre eğitim alamayacağını ve korkacaklarını söylediler. O okuldaki öğrencileri başka bir okula nakil yaptılar. Herhangi bir tehlike arz ettiğini kimse söylemedi. Ben kendim bizzat gidip baktım, herhangi bir tehlike arz etmiyor. Burada yapılan, üç beş tane velinin olayı provoke etmek ve hizmeti durdurmak adına yapmış oldukları bir çalışmadır. Devletimiz her şekilde velisinin ve çocukların yanındadır.”

Mahalle sakini İsa Yılmaz, “Burada önemli olan herhangi birinin memnuniyet veya memnuniyetsizliğinden öte şudur, burada eğitim gören çocukların şu anda gerçekten sağlıklı bir ortamda, içimize sinecek şekilde eğitim görebiliyorlar mı? Burada eğer böyle bir faaliyet yapılacaksa, buraya bir tabelanın asılması gerekmez mi? Ya da bununla ilgili öğrenci velileriyle bir toplantı yaparak, bir bilgi aktarımı yapıldıktan sonra buraya resmi olarak kim hangi inşaatı yapıyorsa, tabelasını asmak doğru değil midir? Belki iyi niyetle ve gerçekten bu mahallenin menfaati için bir şey yapılmak isteniyor. Ancak bunu başlatmadan önce buradaki aileleri hiç rahatsız etmeden bir çalışmanın yapılmasının daha doğru olacağı kanaatindeyim. Yetkililerin de konuyu bu şekilde ele alarak mahalleliyi ve öğrencileri tedirgin etmeden, kimsenin sağlığıyla oynamadan mutlak bir çözümün bulunacağına ve burada sükuneti sağladıktan sonra eğitimin devam etmesi gerektiğini, ya da yapılacak inşaatın süresi ve boyutunun buna göre belirlenmesinin doğru olacağını düşünüyorum” diye konuştu. Öte yandan öğrencilerin panik yaşadığı okul ve inşaat havadan görüntülendi.