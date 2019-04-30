"İnşaat sektöründe yaşanan gerilemeyi hissedilir biçimde değiştireceğiz"

Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi, geçtiğimiz günlerde açıklanan tüketici güven endeksi verilerini değerlendirmesinde "İnşaat sektörü dışında diğer sektörlerde yaşanan olumlu gelişmeyi, bu sektörde de önümüzdeki aylarda hissedilir biçimde değiştireceğiz" dedi.

Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi, geçtiğimiz günlerde açıklanan tüketici güven endeksi verilerini değerlendirdi. Tüketici güven endeksinde tüm sektörlerde artarken inşaat sektöründe yüzde 54,1'den yüzde 53,9'a gerilediğini kaydeden Çiftçi, "Türkiye'de birçok inşaat firmasının vaatlerini yerine getirmemesi, inşaatları geç teslim etmesi, yarım bırakması, sorunlu tapu vermesi gibi sektörde yaşanan birçok sorun Birevim'in geliştirdiği finansal sistem ile çözüme kavuşuyor" dedi.

"Herkesin bize rahatça ulaşmasını sağlamaya devam ediyoruz"

Herkesi bir ev sahibi yapmayı amaçladıklarını söyleyen Murat Çiftçi, "Tüketici Güven Endeksi'nde inşaat sektörü dışında diğer sektörlerde yaşanan olumlu gelişmeyi, bu sektörde de önümüzdeki aylarda hissedilir biçimde değiştireceğiz. İnşaat sektöründe sunulan mevcut sistemler, sizi zorunlu ve belki de istemediğiniz bir inşaattan ev sahibi yapmayı amaçlıyor. Oysa biz müşterimizin hayalindeki evi istediği yerden almasını sağlıyoruz. Sıfır ya da ikinci el fark etmez hayaliniz sizin olsun ve oturacağınız size ait bir eviniz olsun diye Türkiye'nin dört bir yanında şubelerimizi artırmaya devam ediyor, herkesin bize rahatça ulaşmasını sağlamaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.