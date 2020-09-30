İnşaat sektöründe yeni trend minimalist mimari olacak

Dağ Mühendislik Yönetim Kurulu üyesi Osman Dağ, inşaat sektörünün pandeminin etkisini ise kısa sürede atlatmayı başardığını söyledi.

Konut kredilerinin düşmesiyle birlikte inşaat sektörü tekrar canlandı. Dağ Mühendislik Yönetim Kurulu üyesi Osman Dağ, sektörde yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi. Ertelenmiş alım taleplerinin devreye girmesiyle, sektörün yukarıya doğru bir ivme yakaladığını ifade eden Osman Dağ, “Konut stokları tükenme durumuna geldi. Bu sebeple gelecek yıl yeni projelerin daha hızlı satılacağı, özellikle yurtdışı talebin daha canlı olacağını düşünüyorum” dedi.

“Yeni trend minimalist mimari”

İnşaat sektöründe yapıların ve trendin her geçen gün değiştiğine dikkat çeken Osman Dağ, “Yeni trend minimalist mimari olacak, daha ergonomik yapılar tercih edilecek. İnsanlar mikrolaşıyor bu sebeple minimalist yapılar ön plana çıkıyor” diye konuştu.

Pandeminin başlangıcında olumsuz bir hava olduğunu hatırlatan Dağ Mühendislik Yönetim Kurulu üyesi Osman Dağ, “Devletimizin sağladığı kolaylıklar ve şirketlerimizin özverisi ile sektörümüz rekor denebilecek satış seviyelerine ulaştı. Pandeminin etkisini kısa zamanda atlatmış olduk. Son aylarda belirgin şekilde yurt dışından müşterilerimiz projelerimizi tercih ediyor. Ülkemize ve projelerimize olan güvenin önümüzdeki yıl artarak devam etmesini bekliyorum” şeklinde konuştu.

Sektörde 27 yıllık tecrübeleri ile pek çok marka konut projesine imza attıklarını ifade eden Osman Dağ, “Türkiye'nin en çok konut projesi üreten 2. firma ödülüne layık görüldük. Biz bu süreçte yatırımlarımızı kesinlikle durdurmadık. AVM üreten, gayrimenkul sektöründeki faaliyetlerine devam eden, uluslararası zincir markalar, otel işletmeciliği ile otomotiv sektörünü ile yatırımlarımız devam edecek” dedi.