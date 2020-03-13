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İnşaatta yıkım çalışması sırasında beton blok düştü, iki işçi yaralandı

Üsküdar’da bir binada yapılan yıkım çalışmaları sırasında kopan beton blok iki işçinin üzerine düştü.

Üsküdar'da bir binada yapılan yıkım çalışmaları sırasında kopan beton blok iki işçinin üzerine düştü. Bir işçi bloğun altında kalarak yaralanırken biri de ayağından yaralandı. Yaralı işçi hastaneye kaldırıldı.


Olay, Üsküdar Mimar Sinan Mahallesi Tazı Çıkmazı Sokakta bulunan bir inşaatta saat 09.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre inşaatta yıkım çalışmaları yapıldığı sırada kopan beton blok iki işçinin üzerine düştü. İşçilerden Sebahattin Dündar beton blok altında kalırken Bahattin Afşin ise ayağından yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı işçinin durumunun hafif olduğu öğrenildi.


Olay hakkında konuşan Bahattin Afşin, “Çalışma yaparken göçtü. Bir arkadaş alta kaldı. Ben de kaldım ama çıktım. Ayağım kötü oldu biraz. Diğeri hastaneye kaldırıldı. Çok sıkıntısı yoktu galiba” dedi.

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