“İnsanların çoğu Ezine peynirinin tadından vazgeçemiyor”

Peynir Festivali Koordinatörü Yaser Yılmaztürk, Ezine peynirinin ülkece çok sevildiğini kaydederek, “Çoğu tüketici damakta bıraktığı tat dolayısıyla Ezine peynirinden vazgeçemiyor" diye konuştu.

Ezine keçi peynirinin tam yağlı olmasıyla beraber herkesin seveceği bir peynir olduğuna dikkat çeken Yılmaztürk, “Beyaz ve sarı renklerinin tonları ile beraber küçük gözenekli peynir olması ve peynirin ağızda krema tadında uzun süren zevkli bir tat bırakma özelliği vardır” ifadelerini kullandı.

Peynirin, Ezine, Ayvacık ve Bayramiç bölgesinde yetişen hayvanlardan elde edilen sütten üretildiğini anlatan Yılmaztürk, peynirin genel itibarıyla inek, koyun ve keçi sütlerinin karışımıyla yapıldığına işaret etti. Ezine peynirinin dünya çapında bir marka olduğunu söyleyen Yılmaztürk; “Peynirin tadı, rengi ve üretim evreleriyle ezine peyniri bu konumunu gerçek manada hak ediyor. 18-21 Nisan 2019 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek Peynir Festivalinde Ezine peyniri olmak üzere 193 çeşit peynir sergilenecek olup peynirseverlerle bu tatları buluşturmaktan keyif alacağız” şeklinde konuştu.