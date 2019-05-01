İnsansız Deniz Aracı Projesi'nde imzalar atıldı

TÜBİTAK SAYEM Programı kapsamında desteklenen ve imza töreni bugün 14'üncü Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda gerçekleşen; 'İnsansız Deniz Araçlarının Otonom Çalışabilmesi İçin Ölçüm, Test ve Seyrüsefer Amaçlı Kontrol Birimi Geliştirme Yol Haritası (İDA OTO-SEVK) Projesi'nin konsorsiyumunda yer alan İstanbul Şehir Üniversitesi ve ŞEHİR Teknoloji Transfer Ofisi (TTO), projede yol haritasının hazırlanması için çalışacak.

Kamu, üniversite ve özel sektör işbirliğiyle hayata geçirilecek İDA OTO-SEVK Projesi'nin imza töreni, 14'üncü Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda gerçekleştirildi. Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği (SAHA İstanbul) standında düzenlenen imza törenine, İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Çelikcan ve ŞEHİR TTO Yöneticisi Halime Usta Yoğun katıldı.

Prof. Dr. Peyami Çelikcan: "Üniversitede ürettiğimiz teknolojiyi sanayiye transfer ediyoruz"

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Peyami Çelikcan, İstanbul Şehir Üniversitesi'nin; kaliteli akademisyenleri ve araştırma altyapısı sayesinde, ülkemizin rekabet gücünü artıracak öncelikli teknoloji alanlarından olan AR-GE projelerinde yer aldığını, üniversitede üretilen bilgi ve teknolojinin sanayiye transferi ve ticarileştirilmesinde öncü üniversitelerden biri olduğunu ifade etti.

TÜBİTAK SAYEM 1'inci faz çağrılarında İDA-OTO-SEVK projesiyle İstanbul Şehir Üniversitesi'nin partner ve ŞEHİR TTO'nun da arayüz olarak yer almasından memnuniyet duyduğunu dile getiren Prof. Dr. Çelikcan, "İstanbul Şehir Üniversitesi olarak, AR-GE yol haritası ve stratejileri çerçevesinde iddialı hedeflerimiz var. Son yıllarda aldığımız büyük bütçe destekli projelerle, AR-GE ve yenilik alanında fark oluşturuyoruz" dedi.

Halime Usta Yoğun: "Ülke ekonomisine katma değer oluşturuyoruz"

İstanbul Şehir Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Ertuğrul Çetinsoy ve ekibinin projede, otonom sistemlerin yol haritasının hazırlanmasında görev alacağını anlatan ŞEHİR TTO Yöneticisi Halime Usta Yoğun, proje kapsamında katma değeri yüksek ürün veya ürün grubu geliştirilmesinin amaçlandığını belirtti.

Halime Usta Yoğun, TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) 2.0 yapılanmasının kamu-üniversite-sanayi işbirliği için oldukça önemli olduğuna dikkat çekti. TEYDEB 2.0 kapsamında, teknoloji transfer ofisleri için üniversite-sanayi-kamu iş birliğinin oluşturulması, yüksek teknoloji ürünler geliştirilmesi adına yol haritası hazırlanması, hedef ürünlerin patentlenmesi ve ticarileştirilmesi gibi aktivitelerde önemli sorumluluk düştüğünü ifade eden Yoğun, bu doğrultuda İstanbul Şehir Üniversitesi ve ŞEHİR TTO'nun çok sayıda kaliteli proje ile ülke ekonomisine katma değer oluşturmaya devam ettiğini belirtti.

Yapılan bilgilendirmede; İDA OTO-SEVK projesinin ilk aşamasında Elkon, Promatech, TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsü, İstanbul Şehir Üniversitesi ve Türk Loydu yer alıyor. ŞEHİR TTO da, projede arayüz mekanizması olarak görev alıyor. İDA-OTO-SEVK projesi ile kuruluşların yeteneklerine göre sınıflandırması yapılacak ve görev paylaşımı sistematik olarak yerine getirilecek. Bu sayede su üstü ve su altı insansız deniz aracı üretebilme ve bu araçlara teknoloji sağlayabilme yeteneğine sahip tüm firmalar, bir arada çalışma olanağına kavuşacak.