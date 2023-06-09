İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Inter, dev finale hazır

UEFA Şampiyonlar Ligi Final maçında Manchsester City ile karşı karşıya gelecek olan Inter, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.


UEFA Şampiyonlar Ligi Final maçında yarın Manchester City ile karşı karşıya gelecek olan İtalyan temsilcisi Inter, bu maçın hazırlıklarını mücadelenin oynanacağı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Simone Inzaghi antrenmanda önce futbolcuları ile orta sahada bir konuşma gerçekleştirdi. Ardından orta yuvarlakta takım halinde top kapma çalışması yapan Interli futbolcular, dar alanda koşu ve çift kale maçla antrenmanı noktaladı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.