İnternet alışveriş platformlarının sorumluluğunda yeni karar

Hukuk Dairesi, tüketici hakları açısından emsal bir karara imza attı. Karara konu olan olayda; bir televizyon siparişi veren tüketiciye gönderilen televizyonun kutusu açıldığında ekranın kırık olduğunu gören tüketici, hakem heyetine başvurmuştu. Prof. Dr. Umut Yeniocak, bu karara göre alışveriş platformlarının ayıplı mal nedeniyle tüketiciye olan sorumluluklarının artık tescillenmiş olduğunu söyledi. Söz konusu olayda, alışveriş platformunun, kendisinin satıcı olmadığını sadece satıcı ile müşteri arasında aracı hizmet sağlayıcı olduğunu, bu sebeple satılan malın ayıplı olmasından kendisinin sorumlu tutulamayacağı yönünde yaptığı savunmanın kabul görmediğini ifade etti.

Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yeniocak, Yargıtay'ın bu kararının, benzer uyuşmazlıklarda emsal teşkil edecek nitelikte olup, ihtiyaca cevap veren ve hukuka uygun bir karar olduğunun altını çizdi. Bunun tüketici hakları açısından sevindirici bir haber olduğunu belirten Yeniocak, “Kamuya daha önce yansıyan tüketiciye gelen pasta kutusundan izmarit çıkan davada verilen karar hayli tartışılmıştı. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi o davada, alışveriş platformunun sadece aracı olduğu gerekçesiyle ayıptan sorumlu olmadığı sonucuna varmıştı” dedi. (Yargıtay 3. HD, 15.11.2021, 2021/4000 E., 2021/11403 K.).”

Yeniocak, daha önce verilen bu kararın yanlış olduğunu, sorumluluğun belirlenmesi bakımından esas olarak Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 48. maddesinin 5. fıkrasının dikkate alınması gerektiğini, bu hükme göre platformların ayıplı mal satışından satıcıyla birlikte sorumlu olması gerektiğini belirterek Yargıtay'ın önceki kararını eleştirdiğini kaydetti.

“Tahsilat yapıyorlar, o halde sorumlular”

Yeniocak netice itibariyle, Hukuk Dairesi'nin, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 48. maddesinin 5. fıkrasına dayanarak, internet alışveriş platformları her ne kadar satıcı olmasa da tüketici ile doğrudan muhatap oldukları ve özellikle tüketicinin yaptığı ödemeyi tahsil ettikleri gerekçesiyle internet alışveriş platformlarının satılan üründeki ayıptan satıcıyla birlikte sorumlu olduğu sonucuna varıldığının altını çizdi.” ( HD, 29.09.2022, 3467/6446).