İnternet kafeye silahlı saldırı kameraya yansıdı: Kovaladığı gence ateş açtı

Kağıthane'de gece saatlerinde bir sokakta çıkan tartışma sonucu kaçan genci kovalayan saldırgan, şahsın sığındığı internet kafeye silahla ateş açtı. Kovalamaca ve saldırı anı kameralara yansırken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Yanındaki şahsın müdahale ettiği saldırgan güçlükle uzaklaştırıldı.

Kağıthane Sultanselim Mahallesi'nde geçtiğimiz aylarda meydana gelen olayda, maskeli ve kapüşonlu bir şahıs, sokak arasında bir gençle tartıştı. Kavga çıkması üzerine saldırgan silahını çekerken, genç ise hızla yanından uzaklaştı.

Kovaladığı gencin sığındığı iş yerine sıktı

Saldırganın arkasından geldiğini gören genç, cadde üzerindeki internet kafeye sığındı. Gencin arkasından arkadaşıyla birlikte elinde silahla onu kovalayan saldırgan, kafeye dışarıdan bir el ateş etti. Saldırgan ikinci ateşi açacağı esnada yanındaki arkadaşı ona müdahale etti. Saldırgan arkadaşı tarafından güçlükle olay yerinden uzaklaştırıldı. Kovalamaca ve saldırı anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

"Belindeki silaha davranıp öteki arkadaşı kovalamaya başlıyor"

Olayla ilgili konuşan Adem Çoban, "İki kişi arasında bir tartışma çıkıyor. Tartışma daha sonrasında yerini kavgaya bırakıyor. Arkadaş sinirlendikten sonra belindeki silaha davranıp öteki arkadaşı kovalamaya başlıyor. Bildiğim kadarıyla silah kurusıkı çünkü duvarlarda mermi izi ya da başka bir iz yoktu. Kaçan kişi kovalamaca esnasında bizim dükkanın olduğu yere sığınıyor, ama dediğim gibi silah kurusıkı olduğu için herhangi bir yaralanma olayı olmuyor" dedi.

Öte yandan, olayla ilgili şikayette bulunulmadığı öğrenildi.