İnternet reklamlarına vergi uygulaması başlıyor

1 Ocak 2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek yeni düzenlemeyle, Google, Youtube, Facebook gibi yurt dışı platformlara ve İnternet Fenomeni olarak tabir edilen kişilere verilecek reklamlar ve aracılık hizmetleri, ödemeler üzerinden stopaj uygulamasıyla vergiye tabi olacak.

MMA (Mobil Pazarlama Birliği) Türkiye, 19 Aralık 2018 tarihli Resmî Gazete 'de yayınlanan, İnternet Ortamında Verilen Reklam Hizmetlerinin Vergi Kapsamına Alınması konulu 476 sayılı Cumhurbaşkanı kararı hakkında bilgi ve görüş aktardı.

1 Ocak tarihinde yürürlüğe girecek olan ‘İnternet Ortamında Verilen Reklam Hizmetlerinin Vergi Kapsamına Alınması' konulu karar, mobil pazarlama ve reklamcılığı da yakından ilgilendiriyor.

Stopaj oranı yüzde 15

Karar uyarınca internet ortamında reklam hizmeti verenlere veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık edenlere yapılacak ödemeler, ödeme yapılan kişinin vergi mükellefi olup olmadığına bakılmaksızın, belirlenmiş oranlarda stopaj vergisine tabi olacak.

Gerçek kişilere ve dar mükellefiyete tabi kurumlara yapılacak ödemelere uygulanacak stopaj oranı yüzde 15 olarak belirlenirken; Türkiye'de kurumlar vergisi mükellefi olan kurumlara yapılacak ödemelerden vergi kesintisi yapılmayacak.

"Rekabet daha da gelişecek"

Sektörel regülasyonların faydalı olduğunu ve mobil reklamcılığı ilgilendiren bu kararın da sektörün yararına olacağını düşündüklerini belirten MMA Türkiye & MENA Bölge Direktörü Melis Ertem, “Lokal yayıncılar ve platformlar datalarını daha efektif şekilde analiz edip kullanarak global platformlarla eş değer hedefleme imkanları sundukça rekabetin daha da gelişeceğine inanıyoruz” şeklinde konuştu.