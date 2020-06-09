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İnternetten ‘kozmetik ürün' kılıfıyla kaçak içki satan şebeke çökertildi

Tuzla’da ürettikleri kaçak içkiyi, kozmetik ürün kılıfıyla internet üzerinden satan şebeke Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla çökertildi.

Tuzla'da ürettikleri kaçak içkiyi, kozmetik ürün kılıfıyla internet üzerinden satan şebeke Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla çökertildi. Alkol yapımında kullanılan 47 ton metil alkol ele geçirilen operasyonda, 3'ü yabancı 4 şüpheli gözaltına alındı.


Tuzla Modasan Sanayi Sitesinde bir iş yerinde kaçak içki üreten şebekenin, burada ürettikleri içkiyi kozmetik ürün kılıfıyla internet üzerinden satışını yaptıkları tespit edildi. Fatih'ten verilen 500 şişelik kozmetik ürün siparişinin takibini yapan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kargo şirketine yaptığı operasyonda şişelerin kozmetik ürünü değil kaçak içki olduğunu tespit etti. Ekipler kutuların gönderildiği Tuzla'daki adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 47 ton kaçak içki üretiminde kullanılan metil alkol ele geçirildi. Adreste bulunan 3'ü yabancı 4 şüpheli gözaltına alındı.

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