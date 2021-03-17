Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı İran uyruklu şüpheli İstanbul'da yakalandı

Gözaltına alınan şüphelinin Azerbaycan ve İran'da dolandırıcılık olaylarına karıştığı ileri sürüldü.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, İnterpol tarafından Azerbaycan ve İran'da gayrimenkul işlerinde "dolandırıcılık" suçundan hakkında arama kararı bulunan İran uyruklu Farzad F.'nin (41), Şişli ilçesinde olduğuna dair bilgi alınca çalışma başlattı. Ekipler yapılan çalışma neticesinde şüphelinin Şişli'de bir ev kiralayıp ailesi ile yaşadığını tespit etti. Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri evi takibe aldı. 17 Mart Çarşamba günü şüphelinin sabah saatlerinde evden çıkmasıyla birlikte Interpol'ün aradığı Farzad F. olduğu belirlendi. Ekiplerin çalışması neticesinde gözaltına alınan şüpheli, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Şüphelinin İran ve Azerbaycan'da birçok inşaat işi yaptığı, bu sırada bazı kişileri dolandırdığı ileri sürüldü. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.